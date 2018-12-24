Бекхэм-рукоблудник и Скоулз-карлик: забавные истории легенд «Манчестер Юнайтед» (фото)

Спорт

18 декабря английский «Манчестер Юнайтед» уволил одиозного наставника Жозе Моуриньо и назначил исполняющим обязанности главного тренера Оле Гуннара Сульшера. Контракт с 45-летним специалистом подписан до завершения нынешнего сезона. В случае, если Сульшер займет с манкунианцами четвертое место и напрямую выведет команду в групповой турнир Лиги чемпионов, то получит от руководства бонус в размере 2,2 миллиона евро. Пока же «красные дьяволы», в первом матче под руководством норвежца разгромившие на выезде «Кардифф» — 5:1, занимают шестую строчку в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.

При упоминании имени норвежца сразу же всплывает в памяти знаменитый финал Лиги чемпионов-1998/1999, когда именно гол Оле Гуннара в компенсированное время поединка против мюнхенской «Баварии», проходившего на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, принес «красным дьяволам» желанный трофей — второй в истории клуба и первый за 31 год. В той команде норвежец преимущественно выходил на замену, а вот одними из основных игроков были Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, пропускавший тот драматичный финал из-за дисквалификации, Ники Батт, Гарри Невилл, Райан Гиггз. Телеканал Eurosport вспомнил несколько забавных историй из жизни и карьеры легендарных футболистов.

Особенное посвящение для Дэвида Бекхэма

Многие молодые футболисты проходят через обряд посвящения в своих командах. Зачастую это невинные конкурсы — такие как спеть песенку или станцевать незамысловатый танец. Игроки «МЮ» 1990-х были куда изощреннее в этом плане. Так, 17-летнего Дэвида Бекхэма, впоследствии ставшего капитаном манкунианцев и одним из лучших исполнителей штрафных ударов, заставили в свое время ублажать себя, смотря на календарь с другим игроком «красных дьяволов» Клейтоном Блэкмором. «Я должен был смотреть на его изображение и делать определенные вещи, не отрывая взгляда. У всех в молодежной команде было посвящение, но это было одним из самых неприятных. Я смущаюсь говорить об этом на камеру, но нам пришлось пройти через это. Я бы не хотел пережить тот день снова!» — вспоминает легендарный футболист и член Ордена Британской империи.

* Дэвид Бекхэм

Хорошая память Пола Скоулза

Когда Пол Скоулз только пришел в команду, наставник «МЮ» Алекс Фергюсон сказал: «У него нет шансов — он же карлик!» Молодой полузащитник из кожи вон лез, и каждый год из последующих двадцати доказывал, насколько ошибался знаменитый тренер. А еще такие слова изрядно задели Пола, и он время от времени мстил наставнику. «Я не гонялся за ним специально — я же не настолько тупой. Но я иногда пробивал, не целясь в голову, чтобы его взбодрить. Я бил с другого конца поля, и он оглядывался, высматривая негодяя. И даже если я стоял в группе из восьми человек, он все равно меня вычислял!» — вспоминал Скоулз.

* Пол Скоулз и Алекс Фергюсон

Ники Батт крал еду у партнеров

Во времена Алекса Фергюсона футболисты «Манчестер Юнайтед» ели все, что захотят, — особых запретов не было. «Мы привыкли к еде в Клиффе, на базе „МЮ“. В пятницу Тереза, которая управляла столовой, подавала сосиски, картошку и бобы. Во вторник — сырный пирог. А если главная команда была на выезде в пятницу, легенда клуба Эрик Харрисон принимал заказы на еду прямо перед матчем. Это было просто нереально круто», — рассказывал Гарри Невилл. Кто любил поиздеваться над партнерами, так это Ники Батт. Полузащитник всегда заказывал себе что-нибудь незатейливое, типа картошки с рыбой, но если чей-нибудь заказ нравился ему больше, то ел его, при этом доказывая, что он заказал именно это, а кто-то другой просто взял и перепутал.

* Ники Батт (справа) с Райаном Гиггзом

Как видим, футболисты, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю «Манчестер Юнайтед», умели не только играть в футбол и дарить своим болельщикам незабываемые радостные моменты, но и развлекаться вне футбольного поля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «МЮ» выиграл пари у одноклубника, предсказав уход Моуриньо.

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