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В России создали еще одну карательную структуру
В России создали Всероссийское казачье общество. В результате объединения 11 реестровых казачьих войск со всей страны общая численность новой организации составит около 200 тысяч человек.
Как передает ТАСС, решение о создании организации казаки приветствовали возгласом «любо».
Заседание проходило в московском храме Христа Спасителя.
Новая структура будет выполнять разные функции: сохранять культурно-исторические традиции, содействовать повышению уровня казачества в патриотическом воспитании подрастающего поколения, укреплять связи с зарубежными объединениями казаков, а также обеспечивать исполнение принятых обязательств по несению государственной службы.
Наказной атаман будет назначаться указом президента России Владимира Путина сроком на шесть лет. Сам Путин отправил участникам съезда телеграмму, в которой говорится, что «казачество не только возрождается, но и становится более значимой кЗаседание проходило в московском храме Христа Спасителя.
Казаки не раз привлекались руководством РФ к так называемым мероприятиям по наведению порядка. Так они активно участвовали в разгоне оппозиционной акции «Он нам не царь», которая прошла 5 мая этого года в центре Москвы: они фактически помогали полиции, пинали людей и били их нагайками. По разным оценкам, на акции присутствовали 40−50 человек в казачьей форме.
Как пишет издание, московские власти уже четыре года оплачивают контракты на обучение казаков столичного региона навыкам общественного порядка.
На казачество приходится около 10% от суммы закупок московского департаменте национальной политики и межрегиональных связей: всего с 2015 года власти потратили на него 125 млн рублей.
В 2016 году на базе МГУТУ имени Разумовского (Первого казачьего университета) была создана казачья кибердружина. На сайте проекта указано, что ее основная цель — борьба с запрещенной информацией в интернете, в том числе с пропагандой экстремизма и нетрадиционных ценностей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в состав российских полувоенных формирований, обеспечивающих безопасность на чемпионате мира по футболу летом этого года, входили казаки, принимавшие участие в тайных кампаниях в Украине и в Сирии.
В августе этого года государственный Кубанский казачий хор ездил вместе с Путиным в Вену на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. О том, что российский президент привезет в качестве подарка на свадьбу казачий ансамбль, писали австрийские СМИ. Согласно данным госзакупок, поездка казаков в Австрию обошлась российскому бюджету в 1,8 млн рублей.
После аннексии Крыма Россия активно использует казаков для усмирения непокорного местного населения, а также для «военно-патриотического воспитания» школьников. На днях в Ялте представители казачьего общества «Станица Донская» провели в общеобразовательной школе очередное занятие с маршировкой, оружием, и обучением стрельбе, посвященное дню российской Конституции.
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