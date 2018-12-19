Украина

Пойдут по стопам Рослякова: в Крыму нарядили детей в военную форму и дали им оружие (фото)

В аннексированном Крыму «власти» продолжают навязывать детям военно-патриотическое воспитание с маршировкой, стрельбами и разборкой оружия. На днях в Ялте представители казачьего общества «Станица Донская» провели в школе очередное так называемое военно-патриотическое занятие, посвященное дню российской Конституции. Об этом в Тwitter сообщила блогер [email protected]Крым.

«15 декабря на базе МБОУ „Ливадийская СШ имени Героя П.А.Рассадкина“ станичное казачье общество „Станица Донская“ и МО ДОСААФ РОССИИ г. Ялта провели совместное военно- патриотическое занятие, посвященное Дню Конституции РФ."-цитата», — написала блогер.

10−12-летние подростки в кубанках маршировали под руководством казаков и военных, разбирали автоматы и винтовки, учились стрелять.

Напомним, ранее журналист Аркадий Бабченко выступил с резкой критикой политики, которую проводит Россия в оккупированном Крыму. Пропаганда, которая льется с телевизионных экранов, парады, военно-патриотические игры среди молодежи, включая выезды в лагеря со стрельбами, поиски постоянного врага, негативно влияют на подростков, вызывают у них агрессию и ненависть.

Под постом иронизируют, что «это школа имени Рослякова» (« керченский стрелок», убивший больше 20 человек ), а также пишут, что"все эти псевдоказаки безвозвратно отойдут в каменный век".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тело «керченского стрелка» Рослякова кремировали и похоронили под чужой фамилией.

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