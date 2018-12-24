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Еще одна страна по примеру Украины захотела получить Томос
Власти Черногории будут добиваться получения автокефалии Черногорской православной церкви по примеру Украины, так как Сербская православная церковь подрывает независимость Черногории. Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович.
«Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность», — сказал Джуканович, информирует RTCG.
Сербская православная церковь является господствующей в Черногории еще со времен сербской оккупации. Черногорская православная церковь, которая провозгласила себя автокефальной в 1993 году, подобно украинской церкви борется за международное признание.
Как писали «ФАКТЫ», 29 ноября Святейший Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.
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