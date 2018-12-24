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Известная украинская певица вышла замуж в США: первые фото со свадьбы
Популярная украинская певица, представительница Украины на «Евровидении» Мика Ньютон вышла замуж в США. Ее избранником стал владелец актерского агентства, в котором работает Мика, Крис Сааведра.
Фото очаровательной невесты в своем Instagram показала фотограф Татьяна Терехова. «Мы так много раз представляли, как это будет. Ты всегда мечтала о волшебной сказке, а получилось даже лучше! Будь бесконечно любима и счастлива, моя дорогая девочка @mikanewton. Рада за тебя сильно-сильно», — поздравляет певицу Татьяна Терехова.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что свой девичник Мика Ньютон отгуляла в Киеве вместе с подругами — дочками нардепа Андрея Деркача — Ксенией Деркач и Татьяной Тереховой. В украинской столице они устроили вечеринку в розово-зефирном стиле.
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