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Общество

Известная украинская певица вышла замуж в США: первые фото со свадьбы

14:30 24 декабря 2018   159
Мика Ньютон
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская певица, представительница Украины на «Евровидении» Мика Ньютон вышла замуж в США. Ее избранником стал владелец актерского агентства, в котором работает Мика, Крис Сааведра.

Фото очаровательной невесты в своем Instagram показала фотограф Татьяна Терехова. «Мы так много раз представляли, как это будет. Ты всегда мечтала о волшебной сказке, а получилось даже лучше! Будь бесконечно любима и счастлива, моя дорогая девочка @mikanewton. Рада за тебя сильно-сильно», — поздравляет певицу Татьяна Терехова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что свой девичник Мика Ньютон отгуляла в Киеве вместе с подругами — дочками нардепа Андрея Деркача — Ксенией Деркач и Татьяной Тереховой. В украинской столице они устроили вечеринку в розово-зефирном стиле.

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