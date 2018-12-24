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Уайлдер анонсировал бой-реванш с Фьюри

14:56 24 декабря 2018   56
Уайлдер анонсировал бой-реванш с Фьюри
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья) выразил готовность вновь выйти в ринг с Тайсоном Фьюри из Великобритании (27 побед, 19 из них — нокаутом, 1 ничья).

«Хочу насладиться рождественскими и новогодними праздниками в кругу семьи, а сразу же после них вернусь к делам. И первое — это реванш с Фьюри. Слишком много споров о победителе первого боя. Так быть не должно. Должен быть победитель и должен быть проигравший. Я не признаю ничьих. Поскольку всё закончилось спорно, нам нужно вернуться и завершить начатое.

Во всех уголках мира говорят о нашем поединке, и я буду последним придурком, если соглашусь на какой-либо другой бой сейчас. У меня есть то, что надо — бой, о котором все говорят. Так что двигаться в каком-то другом направлении было бы глупо", — рассказал Уайлдер в интервью Boxingscene.

Напомню, что первый бой между Уайлдером и Фьюри, состоявшийся 1 декабря в Лос-Анджелесе, раздельным решением судей завершился ничьей — один из рефери отдал предпочтение Уайлдеру (115:111), другой посчитал победителем Фьюри (114:110), а третий зафиксировал мировую (113:113).

Как ранее сообщалось, обладатель титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO британец Энтони Джошуа предлагает Уайлдеру фантастические условия за возможный бой — в частности, сторона Джошуа готова удвоить изначальную сумму гарантированного гонорара для Деонтея. Но, похоже, американец сделал свой выбор…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайт нокаутировал Чисору и вызвал на бой Джошуа.

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