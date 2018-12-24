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Огромный градусник с часами: в Харькове появился новый красочный мурал (фото)
В Харькове появился новый арт-объект. На фасаде многоэтажки по улице Грицевца, 44 на Рогани возвели огромный мурал с градусником. Об этом в Facebook сообщает сообщество Харьков LIVE.
Градусник показывает температуру от -35 до + 45 градусов Цельсия. В вечернее время столбик светится. Над арт-объектом установили электронные часы. У шкалы с минусовой температурой изобразили пингвинов и лед, а рядом с плюсовой — слона и саванну.
Авторами мурала являются участники арт-группы Soul, которые продолжают усовершенствовать свое детище.
Харьковчане оценили новое украшение города и признали, что ночью градусник выглядит «просто потрясающе».
Напомним, в центре первой столицы есть огромный градусник — знаковое место для харьковчан — место назначения деловых встреч и свиданий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», три украинских мурала — киевские и харьковский — вошли в рейтинг лучших работ в жанре стрит-арт по итогам 2017 года. Рейтинг был составлен специализированным сайтом I support street art. Харьковский мурал, созданный поляком M-CITY (настоящее имя — Mariusz Waras), не выбивается среди других объектов на местности. Он созданв сероватых и коричневых цветах, что художник объяснил приближающимися холодами.
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