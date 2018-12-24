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В Польше боятся, что украинские заробитчане массово променяют их страну на Германию
Союз предпринимателей и работодателей Польши обнародовал прогноз возможных последствий для страны от отмены в Германии с 2020 года приоритета для граждан Германии и других стран Евросоюза при приеме на работу. Как сообщает Die Welt, его реализация может привести к серьезному оттоку украинских рабочих в Германию, и, соответственно, к ущербу для польской экономики.
Согласно подсчетам польских работодателей, покинуть страну готовы не менее 500 тысяч украинцев, однако в случае развития негативного сценария их будет в два раза больше. В связи с этим они рекомендовали правительству усовершенствовать миграционное законодательство с целью либерализации привлечения зарубежных рабочих.
Справочно: в настоящее время в Польше проживает около 2 млн украинцев, большинство из которых являются трудовыми мигрантами.
9 декабря правительство ФРГ утвердило законопроект, который предусматривает отмену приоритета для граждан стран ЕС при трудоустройстве в Германии. Проект еще должен быть одобрен Бундестагом.
Напомним, увеличение количества украинцев в Польше привело к тому, что в городе Лодзь городские власти стали использовать украинский язык при продаже билетов на коммунальный транспорт.
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