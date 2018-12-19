27.85 31.68 35.31
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В крупном польском городе при продаже билетов начали использовать украинский язык

13:53 19 декабря 2018   281
автомат для продажи билетов
Инф. «ФАКТОВ»

В польском городе Лодзь городские власти, учитывая большой спрос на приобретение билетов от иностранцев, стали использовать украинский язык.
Как сообщается на городском сайте, более 20% заявок на покупку абонементов для общественного транспорта поступают от иностранцев, среди которых около 80% - украинцы.
Напомним, Польша проводит активную миграционную политику, переманивая в свою страну молодых и образованных украинцев. Польские власти открыто говорят о том, что в 2030 году стране понадобится 4 миллиона рабочих рук. В 2017 году польские работодатели подали 1,7 миллиона заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины. И уже сейчас, по оценкам правительства Польши, в их стране находится более двух миллионов украинцев.
Городские власти планируют в течение двух недель запрограммировать на украинский язык и 21 стационарный билетный автомат.
В этом году в Лодзи более 10 тысяч человек получили разрешение на временное проживание, в основном — это граждане Украины.
Сейчас городские власти Лодзи работают над переводом городского сайта на украинский язык.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что приблизительно 50% украинцев чувствуют «теплое» или «очень теплое» отношение к Польше. Очень многие украинцы работают в соседней стране. Некоторые из них уже интегрировались и принимают активное участие в общественной жизни. Так осенью на местных выборах в Польше 92 украинца были кандидатами на выборах в местные органы власти в Польше, из них 33 прошли в советы, коммуны и даже региональные собрания. Это означает, что каждый третий украинец получил мандат.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...

Киев
-6

Ветер: 1 м/с  В
Давление: 758 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины