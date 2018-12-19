В крупном польском городе при продаже билетов начали использовать украинский язык

Мир

В польском городе Лодзь городские власти, учитывая большой спрос на приобретение билетов от иностранцев, стали использовать украинский язык.

Как сообщается на городском сайте, более 20% заявок на покупку абонементов для общественного транспорта поступают от иностранцев, среди которых около 80% - украинцы.

Напомним, Польша проводит активную миграционную политику, переманивая в свою страну молодых и образованных украинцев. Польские власти открыто говорят о том, что в 2030 году стране понадобится 4 миллиона рабочих рук. В 2017 году польские работодатели подали 1,7 миллиона заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины. И уже сейчас, по оценкам правительства Польши, в их стране находится более двух миллионов украинцев.

Городские власти планируют в течение двух недель запрограммировать на украинский язык и 21 стационарный билетный автомат.

В этом году в Лодзи более 10 тысяч человек получили разрешение на временное проживание, в основном — это граждане Украины.

Сейчас городские власти Лодзи работают над переводом городского сайта на украинский язык.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что приблизительно 50% украинцев чувствуют «теплое» или «очень теплое» отношение к Польше. Очень многие украинцы работают в соседней стране. Некоторые из них уже интегрировались и принимают активное участие в общественной жизни. Так осенью на местных выборах в Польше 92 украинца были кандидатами на выборах в местные органы власти в Польше , из них 33 прошли в советы, коммуны и даже региональные собрания. Это означает, что каждый третий украинец получил мандат.

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