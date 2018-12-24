В Москве замерз насмерть известный математик

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В столице России из-за обморожения скончался известный математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 80-летний Эдуард Дубов. В 90-е годы он возглавлял шахматную федерацию Москвы.

Как сообщает агентство «Москва», пожилого мужчину с общим переохлаждением и обморожением конечностей нашли утром 22 декабря в спальном районе Белокаменной Теплый Стан. Пациента (он был в состоянии алкогольного опьянения) доставили в больницу, где спустя сутки он скончался в реанимации.

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Позже выяснилось, кем был умерший — это член Московского математического общества, педагог, международный шахматный арбитр и почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов.

Известно, что 21−22 декабря морозы в Москве доходили до -14 градусов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что умер известный российский миллиардер Игорь Минаков.

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