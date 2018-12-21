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Умер известный российский миллиардер

15:36 21 декабря 2018   793
Минаков
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

58-летний бизнесмен Игорь Минаков входил в топ-100 миллиардеров Российской Федерации.

Предприниматель скончался после продолжительной болезни в клинике Сестрорецка Ленинградской области. Он был основателем концерна «Защита» и отвечал за экономическую безопасность ОАО «Ленэнерго», еще ему принадлежало более половины акций крупнейшего предприятия «Мостострой № 6», которое занималось до своего банкротства строительством Деревяницкого моста в Великом Новгороде.

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Известно, что Минаков занимался благотворительностью и меценатством. Он основал фонд для детей-сирот «Наше завтра».

В разные года его состояние оценивалось в 11−17 миллиардов рублей. Входил ли покойный в ближний круг Путина, и вводили ли против него антироссийские санкции, неизвестно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США умерла известная кинорежиссер, продюсер и актриса Пенни Маршалл.

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