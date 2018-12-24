«Кладбище евроблях» на словацко-украинской границе растет: в сети показали свежие фото

Украина

За первую половину декабря украинцы оставили в словацком селе Убля больше сотни автомобилей на иностранной регистрации. Местные жители видели, как в населенный пункт приезжают грузовики и прямо возле границы выгружают машины. Ранее на брошенные украинцами авто жаловались и в словацком селе Вишне Немецкое.

Как передает «Мукачево.нет», об этом заявила председатель Убли Надежда Серкова. По ее словам, количество брошенных украинцами легковых автомобилей продолжает расти. «Сейчас машины без присмотра можно увидеть повсюду — и непосредственно у КПП, и в любом месте, где их только могли припарковать», — говорит Серкова и добавляет, что местных жителей начали предостерегать от согласия пускать «на постой» машины на «евробляхах».

Впрочем, по словам сельского председателя, машины не будут вывозить на свалку или за пределы села без разрешения на то их хозяев. В то же время сообщается, что количество брошенных в Убле машин растет: некоторые стоят там по несколько недель, но есть и такие, кто остается в населенном пункте годами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты и специалисты Минфина подготовили ряд изменений во Временный порядок таможенного оформления транспортных средств, которые касаются корректировки стоимости растаможки. Так, если владелец авто на иностранной регистрации подтвердит документально стоимость машины, таможенная стоимость автомобиля корректироваться не будет.



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