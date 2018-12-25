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«Я, ты, он, она» с Зеленским и Дорофеевой и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
В украинский прокат выходят три новых фильма, причем два из них — анимационные. Дети и их родители получили возможность познакомиться с симпатичными сказочными персонажами: зеленым дракончиком Табалугой и маленьким пони Эллиотом. Третья премьера — комедия от творческого коллектива «Студия Квартал-95» «Я, ты, он, она», в которой зрители увидят не только Владимира Зеленского и Олега Кошевого, но и звезд отечественной поп-музыки Надю Дорофееву и Сергея Бабкина.
«Я, ты, он, она»
(12+, Украина, КіноКвартал, комедия, бюджет — 36,9 миллиона грн или 1,3 миллиона долларов)
Это первый фильм творческого объединения «Студия Квартал-95» на украинском языке. Причем сначала его снимали на русском, а потом дублировали на украинский. Режиссерами выступил Владимир Зеленский и Дэвид Додсон.
Снялись в романтической комедии сам Зеленский, Олег Кошевой, звезда юмористической телепрограммы «Большая разница» Анастасия Короткая, популярная певица Надя Дорофеева, еще одна звезда украинской поп-музыки Сергей Бабкин, а также известные отечественные актеры Станислав Боклан и Ольга Сумская. Нашлось место в этом проекте и комику Юрию Ткачу.
Съемки проходили летом 2018 года в Киеве и Львове.
Главные герои картины — супруги, прожившие в браке десять лет. Их чувства давно остыли, и они решили развестись. Однако, как обычно в такой ситуации, паре дали месяц на раздумья. В оставшиеся 30 суток совместной жизни муж и жена решили заняться тем, в чем прежде себе отказывали.
«Табалуга»
(0+, Германия, Deutsche Columbia Pictures Film Produktion, анимационный фильм для семейного просмотра)
В Германии и Австрии симпатичный зеленый дракон Табалуга известен каждому ребенку. Придумал этого сказочного героя в 1983 году немецкий рок-музыкант Питер Маффай. Он сочинил и записал музыкальную сказку «Табалуга и путешествие в Благоразумие». Диск завоевал огромную популярность.
Тогда к Питеру присоединились писатель Грег Ротчалк, художник Хельме Гейне и композитор Рольф Цуковски. Этот творческий квартет стал работать над новыми приключениями Табалуги. Были выпущены несколько книг и еще пять музыкальных альбомов.
В сентябре 1999 года состоялась театральная премьера мюзикла «Табалуга и Лилли». Тремя годами ранее австралийская студия Yoram Gross Films Studio купила права на экранизацию историй о драконе. Телевизионный мультипликационный сериал был показан более чем в 100 странах мира. На немецком телеканале ZDF детское шоу «Табалуга тиви» шло свыше десяти лет.
И вот теперь зеленый дракон добрался до большого экрана. Снял мультфильм режиссер Свен Унтервальдт-младший.
«Эллиот: Самый маленький олень Санты»
(6+, Канада, Screen Media Films, анимационный мультфильм для семейного просмотра)
Эта сказочная история произошла незадолго до Рождества. Один из волшебных оленей Санта-Клауса отправился на заслуженный отдых. В упряжке освободилось место, и его хочет во чтобы-то ни стало занять маленький Эллиот. Ему предстоит с помощью лучшего друга доказать, что он способен стать оленем Санты. У Эллиота хватает желания, упрямства, веры в себя. Есть только одно небольшое препятствие. Наш герой — маленький пони!
Это уже вторая режиссерская работа Дженнифер Уэсткотт. Ее дебютом был мультфильм «Белки в деле».
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.
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