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На Волыни при странных обстоятельствах погиб молодой полицейский (фото)
В Луцке в ночь на субботу 22 декабря в трансформаторной будке на проспекте Победы нашли тело мужчины. Погибший оказался полицейским Управления защиты экономики в Волынской области.
Соболезнование по поводу потери сотрудника опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook, где и работал 22-летний Николай Трокун.
ЧП произошло в ночь на субботу, 22 декабря, в колл-центр ЗАО «Волыньоблэнерго» поступил звонок об аварийном отключении электроэнергии в районе моста над железнодорожным полотном по проспекту Победы. На подстанции нашли тело молодого человека.
По информации полиции, при осмотре тела на месте происшествия, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Вероятно, что это несчастный случай. Предварительная причина смерти — поражение током.
Почему полицейский оказался в трансформаторной будке, неизвестно.
Открыто уголовное производство по статье «несчастный случай». Проводится досудебное расследование.
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