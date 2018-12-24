34.71 31.31 27.43
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Волыни при странных обстоятельствах погиб молодой полицейский (фото)

16:11 24 декабря 2018   65
полицейский Николай Трокун
Инф. «ФАКТОВ»

В Луцке в ночь на субботу 22 декабря в трансформаторной будке на проспекте Победы нашли тело мужчины. Погибший оказался полицейским Управления защиты экономики в Волынской области.

Соболезнование по поводу потери сотрудника опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook, где и работал 22-летний Николай Трокун.

ЧП произошло в ночь на субботу, 22 декабря, в колл-центр ЗАО «Волыньоблэнерго» поступил звонок об аварийном отключении электроэнергии в районе моста над железнодорожным полотном по проспекту Победы. На подстанции нашли тело молодого человека.

По информации полиции, при осмотре тела на месте происшествия, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Вероятно, что это несчастный случай. Предварительная причина смерти — поражение током.

Почему полицейский оказался в трансформаторной будке, неизвестно.

Открыто уголовное производство по статье «несчастный случай». Проводится досудебное расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Иркутской области России от удара током умерла 15-летняя Ирина Рыбникова — чемпионка России по панкратиону. А в Киеве от удара электротоком пострадал проводник поезда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Киев
0

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 739 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины