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Смешные шутки и анекдоты про Новый год

Поздравляем всех с Новым годом! Да, новогодняя ночь уже миновала, но праздники продолжаются. Самое время поздравить тех, кому вы еще не успели позвонить!

Представляем вниманию читателей подборку смешных стихотворений, анекдотов и открыток :) 2019 год — год Желтой Земляной Свиньи, который бывает раз в 60 лет.

***

— Слышал, следующий год будет годом свиньи?

— Мои поздравления!

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Все усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! Із Новим Роком!

***

Фортуна крутит барабан — На встречу к нам спешит Кабан!

Веселью, изобилью рад Наш парнокопытный брат.

Клыками землю боронит, Вальяжно жить нам всем велит,

И крепкой дружбой дорожить, Над горем долго не тужить!

Любить покушать, отдохнуть, Врагов умело обмануть,

И дорожить своей семьей — Не нарушать ее покой!



***

Вже прийшли до нас морози,

І ведмідь хропить в берлозі,

Ми вже п’яні, чути сміх,

З Новим роком вас усіх!

***

Уважаемые коллеги! В полученной Вами рассылке от имени Ген. Директора фразу «С Новым Годом, Свиньи!» следует читать без запятой.

С уважением, отдел кадров.



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