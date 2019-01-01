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Смешные шутки и анекдоты про Новый год
Поздравляем всех с Новым годом! Да, новогодняя ночь уже миновала, но праздники продолжаются. Самое время поздравить тех, кому вы еще не успели позвонить!
Представляем вниманию читателей подборку смешных стихотворений, анекдотов и открыток :) 2019 год — год Желтой Земляной Свиньи, который бывает раз в 60 лет.
***
— Слышал, следующий год будет годом свиньи?
— Мои поздравления!
***
Хай у вас все буде файно:
Хліб на полі, сало в стайні,
Все усміхнена мармиза,
Нехай вас обійде криза!
Хай біда минає боком
Щастя вам! Із Новим Роком!
***
Фортуна крутит барабан — На встречу к нам спешит Кабан!
Веселью, изобилью рад Наш парнокопытный брат.
Клыками землю боронит, Вальяжно жить нам всем велит,
И крепкой дружбой дорожить, Над горем долго не тужить!
Любить покушать, отдохнуть, Врагов умело обмануть,
И дорожить своей семьей — Не нарушать ее покой!
***
Вже прийшли до нас морози,
І ведмідь хропить в берлозі,
Ми вже п’яні, чути сміх,
З Новим роком вас усіх!
***
Уважаемые коллеги! В полученной Вами рассылке от имени Ген. Директора фразу «С Новым Годом, Свиньи!» следует читать без запятой.
С уважением, отдел кадров.
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