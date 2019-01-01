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Смешные шутки и анекдоты про Новый год

8:10 1 января 2019   181
Год Желтой Свинки
Инф. «ФАКТОВ»

Поздравляем всех с Новым годом! Да, новогодняя ночь уже миновала, но праздники продолжаются. Самое время поздравить тех, кому вы еще не успели позвонить!

Представляем вниманию читателей подборку смешных стихотворений, анекдотов и открыток :) 2019 год — год Желтой Земляной Свиньи, который бывает раз в 60 лет.

***

— Слышал, следующий год будет годом свиньи?

— Мои поздравления!

***

Хай у вас все буде файно:
Хліб на полі, сало в стайні,
Все усміхнена мармиза,
Нехай вас обійде криза!
Хай біда минає боком
Щастя вам! Із Новим Роком!

***

Фортуна крутит барабан — На встречу к нам спешит Кабан!
Веселью, изобилью рад Наш парнокопытный брат.
Клыками землю боронит, Вальяжно жить нам всем велит,
И крепкой дружбой дорожить, Над горем долго не тужить!
Любить покушать, отдохнуть, Врагов умело обмануть,
И дорожить своей семьей — Не нарушать ее покой!

***

Вже прийшли до нас морози,
І ведмідь хропить в берлозі,
Ми вже п’яні, чути сміх,
З Новим роком вас усіх!

***

Уважаемые коллеги! В полученной Вами рассылке от имени Ген. Директора фразу «С Новым Годом, Свиньи!» следует читать без запятой.
С уважением, отдел кадров.

Читайте также, что институт Pantone, общепризнанный мировой авторитет в области цвета, назвал оттенок, который будет самым модным и актуальным в 2019-м году — цвет под названием «живой коралл».

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