Украинцы смогут свободно получать валютные переводы из-за границы: что изменится

Деньги

Новый, 2019 год может стать знаковым для экономики страны, что отразится и на финансовом состоянии миллионов простых украинцев. Уже вскоре, а точнее 7 февраля, полноценно вступит в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Этот документ кардинально меняет, и во многом упрощает правила обмена валют, обращения иностранных денег на территории Украины и дает возможность украинцам пользоваться услугами не только украинских, но и зарубежных банков. О грядущих нововведениях «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

Когда и как можно делать переводы в иностранной валюте

— В каких случаях украинцам будет разрешено рассчитываться или делать переводы в иностранной валюте?

— Следует отметить, что ограничение валютных операций граждан было частью ограничений свобод в тоталитарном советском государстве, наряду с ограничениями выезда за рубеж и каких либо контактов с зарубежными представителями. До введения нового закона валютное законодательство в Украине было наследием советского режима. Ограничения операций в валюте не имели под собой никакого экономического обоснования, скорее наоборот, наносили вред экономике. Кроме того, валютное регулирование прямо противоречило законодательству независимой Украины.

Например, операции с международными банковскими картами VISA и Master Card по своей природе не имеют различий для держателя, в какой валюте осуществляется платеж и в какой стране мира проходит операция. Банк, ставший членом международной платежной системы, ведет счет в гривне, а операции обмена осуществляются через международную инфраструктуру платежной системы. Клиент практически не замечает обменных операций, он может свободно рассчитываться своей картой более чем в 200 странах мира, и для него каждая из операций не является валютной, так как деньги с клиента списываются в гривне с его карточного счета в банке. Хотя, по сути, операция, совершенная в торговой сети любой зарубежной страны, является валютной.

Безусловно, сейчас клиенты украинских банков, имеющие банковские карты в гривнях, могут продолжать привычные операции на зарубежных сайтах и во время путешествий за границу. И это по-прежнему будут валютные операции. Просто сейчас они приведены в соответствие со здравым смыслом и декларированным курсом государства на евроинтеграцию и интеграцию в международное экономическое сообщество. Очень жаль, что такое восстановление здравого смысла в аспекте валютного регулирования произошло только после 25 лет независимости.

Теперь, согласно закону, разрешено рассчитываться или делать переводы в иностранной валюте в следующих случаях:

при осуществлении зарубежных инвестиций и возврате зарубежному инвестору прибыли, дохода, дивидендов или других сумм согласно инвестиционной деятельности зарубежного инвестора;

при покупке-продаже государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, если инициатором или получателем в такой операции является банк;

рассчитываться со своих счетов, открытых в зарубежных банках.

Хочу подчеркнуть, что данный закон впервые разрешает украинцам свободно открывать счета в зарубежных банках.

Какие нужны документы, чтобы перевести деньги за границу

— Какие суммы украинцы смогут переводить за границу?

— Нормы нового закона снимают ограничения в осуществлении валютных операций, в том числе и по суммам. Ограничения касаются только обеспечения национальной безопасности, противодействия незаконной деятельности, отмыванию средств, полученных незаконным путем, финансированию терроризма или распространению оружия массового поражения. В общем, всего, что нарушает внутреннее законодательство и международное право вне зависимости от того, валютная это операция или нет.

— Какие нужны документы, чтобы осуществлять валютные переводы за границу?

— Если речь идет об операции частного лица по оплате любого товара на зарубежном сайте или покупке товара за рубежом со своей банковской карты либо со своего банковского счета, то никакие документы не нужны. Так же, как и при операциях по покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте внутри Украины.

Это абсолютно нормальное положение вещей, так как валютные ценности — это такая же собственность, как и любая другая легальная собственность, защита которой гарантируется Конституцией Украины. Поэтому требование каких либо дополнительных документов не имеет под собой никаких оснований.

Что касается операций юридических лиц, то для осуществления платежа необходимы такие же документы, как и для платежа в национальной валюте, с той лишь разницей, что контракт должен быть заключен с зарубежным партнером. То есть документы должны подтверждать, что операция проходит не на территории Украины, так как согласно статье 5 закона, единственным легальным платежным средством у нас в стране является украинская гривня.

Эта статья очень важна, так как без обязательного ее выполнения невозможно соблюдение полноты государственного суверенитета в области финансовой, монетарной, кредитной политики.

Выполнение данного требования должно контролироваться государством, и это имеет место в области безналичных расчетов. Однако, что касается расчетов наличными, которые невозможно проконтролировать, то граждане и бизнес предпочитают рассчитываться наличными долларами и измеряют стоимость крупных покупок, таких как автомобиль или недвижимость, именно в долларах.

Такое положение обусловлено коррупционной моделью государства и фактическим невыполнением статьи 99 Конституции Украины, когда НБУ не предпринимает всех действий для поддержания стабильности национальной денежной единицы.

Поэтому расчеты наличными долларами по серым схемам были и продолжают быть популярными до тех пор, пока коррупционная модель государства не будет изменена. Естественно, при операциях с наличными долларами или евро документы проконтролировать невозможно, чем пользуются некоторые бизнесмены и граждане.

Кто сможет получать зарплату в долларах или евро

— Как и какие суммы украинцы смогут получать из-за границы?

— Закон не предусматривает никаких ограничений на получение любых сумм в валюте украинскими гражданами из-за рубежа. Статья 4 закона гарантирует свободу совершения валютных операций. А именно, резиденты имеют право открывать счета в зарубежных банках, приобретать без ограничений валютные ценности и совершать их трансграничное перемещение. Нерезиденты при этом имеют такие же права, как и резиденты. Это значит, что украинцы могут получать любые суммы в валюте на территории Украины как со своих счетов, так и со счетов нерезидентов. Регулирование здесь касается только упомянутых аспектов безопасности, недопущения финансирования терроризма, отмывания неправомерно полученных доходов и так далее.

— Кому и в каких случаях будет разрешено выплачивать зарплаты в долларах?

— Согласно порядка проведения валютных операций, который устанавливается НБУ, зарплату в валюте на территории Украины могут выплачивать только дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств в Украине и представительства международных организаций на территории Украины и только своим сотрудникам, которые не являются гражданами Украины или не проживают в ней постоянно и аккредитованы в Министерстве иностранных дел Украины, — подытожил Евгений Невмержицкий.

В следующей статье финансист расскажет о том, кто теперь сможет торговать валютой, как украинцы смогут покупать иностранные деньги в режиме онлайн и что нужно знать, чтобы открыть счет в зарубежном банке.

Стоит также напомнить, что недавно парламентом был окончательно утвержден «Кодекс по процедурам банкротства». Отныне процедура банкротства может применяться не только к компаниям и организациям, но и к простым гражданам. Причем стать банкротом можно даже из-за долгов за коммуналку.

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