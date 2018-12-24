- 18:02 Двое моряков с буксира «Яны Капу» объявили себя военнопленными
- 17:50 Боимся кричать о любви: Тодоренко и Топалов показали сына в новом клипе
- 17:46 Известный астролог рассказала, что нужно успеть сделать до конца года
- 17:35 Притворялись мастерами на все руки: в сети показали фото «работающих» в Киеве наглых мошенников
- 17:21 Защищал "беркутовцев" и наемников: в Киеве сожгли авто известного адвоката
- 17:07 Праздник за оградой: в сети появились новогодние фото из Крыма
- 16:52 Цунами в Индонезии: в МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы
- 16:52 Украинский депутат попала в больницу после серьезного ДТП
- 16:33 Легендарный российский артист попал в больницу: названа причина
- 16:29 Андрей Шевченко с экзотических островов поздравил всех с Рождеством и Новым годом
Притворялись мастерами на все руки: в сети показали фото «работающих» в Киеве наглых мошенников (видео)
В Киеве задержали группу мошенников, которые работали по легенде «мастеров по счетчикам». Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».
Напомним, в последнее время также процветает способ мошенничества при помощи звонков или СМС-сообщений, когда людям якобы приходят уведомления о выигрыше.
А в данном случае, злоумышленники-«мастера» использовали стандартную схему: ищут доверчивых граждан, рассказывают им о том, что необходимо установить или заменить счетчики (окна, двери
Один из инцидентов, на котором «погорели» двое мошенников, произошел в столице на улице Кирилловской, 129. Двое мужчин мужчин после очередного предложения своих услуг, уходя, прихватили кошелек хозяйки квартиры. Она вовремя заметила отсутствие и позвонила «102».
Наряд патрульной полиции, который находился неподалеку, и задержал негодяев.
Ими оказались:
1. Каушан Василий Васильевич, 1982 года рождения.
2. Шевченко Сергей Викторович, 1993 года рождения. Кстати, он еще и находится в розыске правоохранительными органами Смелы. Там его аргументировано подозревают в других мошеннических схемах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как людям уберечь себя от интернет-мошенников. Ведь в последнее время активизировались мошенники, которые, используя копии документов, умудряются оформлять займы на людей, даже не подозревающих об этом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 739 мм