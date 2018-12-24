Происшествия

Притворялись мастерами на все руки: в сети показали фото «работающих» в Киеве наглых мошенников (видео)

В Киеве задержали группу мошенников, которые работали по легенде «мастеров по счетчикам». Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Напомним, в последнее время также процветает способ мошенничества при помощи звонков или СМС-сообщений , когда людям якобы приходят уведомления о выигрыше.

А в данном случае, злоумышленники-«мастера» использовали стандартную схему: ищут доверчивых граждан, рассказывают им о том, что необходимо установить или заменить счетчики (окна, двери и т. д. ). Тут уже они на месте решают, в замене чего нуждаются хозяева квартиры. А после того, как «мастера» уходят, у хозяев исчезают ценные вещи.

Один из инцидентов, на котором «погорели» двое мошенников, произошел в столице на улице Кирилловской, 129. Двое мужчин мужчин после очередного предложения своих услуг, уходя, прихватили кошелек хозяйки квартиры. Она вовремя заметила отсутствие и позвонила «102».

Наряд патрульной полиции, который находился неподалеку, и задержал негодяев.

Ими оказались:

1. Каушан Василий Васильевич, 1982 года рождения.

2. Шевченко Сергей Викторович, 1993 года рождения. Кстати, он еще и находится в розыске правоохранительными органами Смелы. Там его аргументировано подозревают в других мошеннических схемах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как людям уберечь себя от интернет-мошенников. Ведь в последнее время активизировались мошенники, которые, используя копии документов, умудряются оформлять займы на людей , даже не подозревающих об этом.

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