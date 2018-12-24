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- 18:02 Двое моряков с буксира «Яны Капу» объявили себя военнопленными
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Двое моряков с буксира «Яны Капу» объявили себя военнопленными
Захваченные россиянами в плен моряки с буксира «Яны Капу» Андрей Шевченко и Юрий Будзыло заявили, что считают себя военнопленными. С украинцами встретились их адвокаты. Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов пленных украинских моряков Николай Полозов.
Оба моряка — члены экипажа рейдового буксира «Яны-Капу».
В ходе следственных действий Андрей Шевченко и Юрий Будзыло заявили, что являются военнопленными и отказались от дачи иных показаний.
С Андреем Шевченко пообщались защитники Оксана Железняк и Татьяна Окушко, с Юрием Будзыло — Айдер Азаматов.
«Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Юрия Будзыло. До начала следственных действий адвокату команды защиты военнопленных украинских моряков Айдеру Азаматову была предоставлена возможность пообщаться с Юрием Будзыло», — пишет Полозов.
Он отмечает, что оба украинца находятся в хорошем расположении духа, жалоб на здоровье не высказывают.
У Шевченко в СИЗО есть деньги на счету. Список предметов и продуктов, которые ему необходимы, уже передан волонтерам. Будзыло вещи и продукты, которые ему передали волонтеры, дошли. Никаких просьб пленный не высказывал.
Адвокаты предупредили украинцев о попытках разработки оперативниками ФСБ с целью оказать давление и заставить признать вину. А также о возможности «внутрикамерной разработки», когда оперативники используют других заключённых для оказания психологического давления с целью получения необходимого результата, в том числе признания вины.
Напомним, 25 ноября россияне обстреляли и захватили украинские корабли в международных водах Черного моря. Экипажи были вывезены в Москву. Украина намерена оплатить работу адвокатов, защищающих моряков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время захвата российскими военными украинских моряков в плен вблизи Керченского пролива подвергся DDOS-атаке официальный сайт Минобороны Украины.
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