Двое моряков с буксира «Яны Капу» объявили себя военнопленными

Украина

Захваченные россиянами в плен моряки с буксира «Яны Капу» Андрей Шевченко и Юрий Будзыло заявили, что считают себя военнопленными. С украинцами встретились их адвокаты. Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов пленных украинских моряков Николай Полозов.

Оба моряка — члены экипажа рейдового буксира «Яны-Капу».

В ходе следственных действий Андрей Шевченко и Юрий Будзыло заявили, что являются военнопленными и отказались от дачи иных показаний.

С Андреем Шевченко пообщались защитники Оксана Железняк и Татьяна Окушко, с Юрием Будзыло — Айдер Азаматов.

«Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Юрия Будзыло. До начала следственных действий адвокату команды защиты военнопленных украинских моряков Айдеру Азаматову была предоставлена возможность пообщаться с Юрием Будзыло», — пишет Полозов.

Он отмечает, что оба украинца находятся в хорошем расположении духа, жалоб на здоровье не высказывают.

У Шевченко в СИЗО есть деньги на счету. Список предметов и продуктов, которые ему необходимы, уже передан волонтерам. Будзыло вещи и продукты, которые ему передали волонтеры, дошли. Никаких просьб пленный не высказывал.

Адвокаты предупредили украинцев о попытках разработки оперативниками ФСБ с целью оказать давление и заставить признать вину. А также о возможности «внутрикамерной разработки», когда оперативники используют других заключённых для оказания психологического давления с целью получения необходимого результата, в том числе признания вины.

Напомним, 25 ноября россияне обстреляли и захватили украинские корабли в международных водах Черного моря . Экипажи были вывезены в Москву. Украина намерена оплатить работу адвокатов, защищающих моряков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время захвата российскими военными украинских моряков в плен вблизи Керченского пролива подвергся DDOS-атаке официальный сайт Минобороны Украины.

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