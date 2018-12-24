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Авто перевернулось на крышу: появились фото ДТП под Житомиром с участием депутата
В ДТП под Житомиром на трассе «Киев-Чоп», в котором пострадала депутат областного совета, ее автомобиль занесло на проезжей части и он перевернулся в кювет.
Напомним, 24 декабря утром возле села Царевка Коростышевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем «Опель Вектра» и внедорожником Mercedes-Benz, в котором находилась депутат Житомирского областного совета депутат Анжелика Лабунская.
Водитель автомобиля Mercedes-Benz, возможно, превысил скорость, идя на обгон, и не справился с управлением. В результате чего внедорожник занесло на проезжей части и он перевернулся в кювет. Депутат получила телесные повреждения и была госпитализирована «скорой» в Коростышевскую больницу.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП, в которое попала народный депутат Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Инна Сысоенко. В ее авто врезалась машина, за рулем которой был нетрезвый мужчина. А ранее в ДТП в самом центре Киева — на площади Славы — попала народный депутат Наталья Кацер-Бучковская.
Фото zhitomir-online
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