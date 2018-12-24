Украинский депутат попала в больницу после серьезного ДТП (видео)

Происшествия

Под Житомиром, в районе села Царевка (Коростышевский район), в ДТП пострадала депутат областного совета. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 90 км автодороги Киев — Чоп. Ранее в ДТП попала народный депутат Украины (фракция «Самопомощь»), замглавы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Инна Сысоенко — в ее авто врезалась машина, за рулем которой был нетрезвый мужчина.

Как сообщили в полиции Житомирской области, по предварительным данным, столкнулись автомобиль «Опель Вектра» под управлением жителя Бердичева и внедорожник «Тойота» под управлением киевлянина. Оба автомобиля двигались в сторону Киева.

Сообщается, что за помощью к медикам обратилась пассажир внедорожника. А UA Житомир уточняет, что пострадавшая — лидер областной «Батькивщины», депутат областного совета Анжелика Лабунская. Сообщается, что политика доставили в областную больницу в отделение интенсивной терапии и реанимации. Врачи не стали сообщать никаких подробностей относительно состояния здоровья политика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева на площади Славы в ДТП попала народный депутат Украины (фракция «Народный фронт») Наталья Кацер-Бучковская.

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