Никакого братства: Лукашенко сделал громкое заявление об отношениях с Россией

Мир

Россия уже не воспринимает Беларусь братским государством и не выполняет двусторонние соглашения. Об этом на совещании 24 декабря заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются», — отметил президент Беларуси.

Тем не менее он подчеркнул, что для Беларуси Россия остается ключевым внешним партнером.

«Я уже не говорю, братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — сказал Лукашенко.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Россия и Беларусь создают единую законодательную базу. Такие анонсы были сделаны после заявления российского премьера Дмитрия Медведева о планах РФ по дальнейшему развитию Союзного государства.

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