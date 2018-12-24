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Мир

Маразм крепчает: в России собрались отлить ступени храма Минобороны из техники вермахта

22:50 24 декабря 2018   43
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Инф. «ФАКТОВ»

В Минобороны РФ придумали новую фишку для строящегося главного храма российской армии в подмосковном городе Кубинка — его ступени решено отлить из трофейной техники Вермахта. Об этом 24 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным. Для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма», — приводит Интерфакс слова Шойгу на заседании общественного совета Минобороны РФ.

В сети едко отреагировали на новое проявление «победобесия».

«Гениально. Это прямо новый уровень карго-культа», — написал в Twitter пользователь с ником Or1s.

«Я не понимаю, а почему так низко взяли? Я бы фундамент на костях репрессированных врагов народа заложил», — предложил пользователь Артем Артемов.

А Николай Зорин вспоминает псевдопатриотический перфоманс Минобороны РФ в Подмосковье, где ради исторической реконструкции «Штурм Берлина» специально изготовили макет Рейхстага.

«Ну как же недавно в Подмосковье Рейхстаг брали, там наверняка много трофейной техники от Вермахта осталось», — иронично написал он.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, с кем сравнил Путина российский журналист Александр Невзоров, оценивая увлечение российского лидера «бессмертными полками» и «картонными Рейхстагами».

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