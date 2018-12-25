Появилось видео драки в прямом эфире нардепа Мосийчука и политолога Семченко

Происшествия

Народный депутат Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в эфире телеканале Newsone. Об этом говорится в сообщении на сайте канала.

Конфликт произошел после того, как Мосийчук заявил, что Семченко работает на Российскую Федерацию.

«Я утверждаю, что у вас в эфире сидит российский пропагандист, который работает за российские деньги. Более того, работает за деньги Кадырова. Сейчас он сидит напротив меня…», — заявил Мосийчук в эфире политического ток-шоу.

Радикал утверждал, что политолог посещает в Лукьяновском СИЗО киллера, который стрелял в Амину Окуеву, которая впоследствии была убита.

«В принципе душевнобольными должны заниматься психиатры …», — начал говорить Семченко.

Нардеп хотел покинуть эфир, однако по просьбе ведущего Вячеслва Пиховшека остался и продолжил говорить обвинения в адрес оппонента.

«Сейчас на меня пять минут лили ушаты дерьма. Этот душевнобольной человек, который непонятно как оказался в Верховной Раде», — сказал Семченко.

Политолог не успел договорить, как Мосийчук набросился на него с тростью, с которой постоянно ходит после ранения, сопровождая атаку нецензурной бранью.

Семченко с Мосийчуком упали на пол и начали бить друг друга. Их разняли участники программы и сотрудники телеканала. После этого Мосийчук изъявил желание показать в телефоне Пиховшеку материалы, которые якобы еще являются тайной следствия.

«Эта информация еще нигде не обнародована. Это материалы следствия», — уточнил парламентарий.

Впоследствии ведущий попросил политолога покинуть студию. Семченко попросил Пиховшека переслать ему видео драки. Затем политолог ушел с эфира, а Мосийчук занял свое место, и программа продолжилась.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 20 декабря, народные депутаты устроили драку прямо в зале заседаний Верховной Рады. Потасовка произошла после принятия законопроекта № 5309 о внесении изменений в Закон «О свободе совести и религиозных организациях». После голосования Шуфрич подошел к спикеру Рады Андрею Парубию, чтобы выразить свое недовольство. Когда нардеп возвращался к своему месту, он сорвал с трибуны плакат против Виктора Медведчука. После этого на него набросился Юрий Береза. В конфликт вмешались еще несколько народных избранников. Парубий призвал всех прекратить потасовку и напомнил, что такое поведение в Раде недопустимо. Вскоре оппонентов удалось разнять, но словесная перепалка между ними продолжилась.

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