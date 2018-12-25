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Студентка из Британии зарабатывает шепотом 60 тысяч фунтов в год (видео)

Студентка колледжа искусств в Честере Софи Мишель изучает актерское мастерство и записывает ролики в формате ASMR, которые считаются успокаивающими и усыпляющими. В этих видео девушка шепотом общается со зрителями на самые разные темы, чаще всего играя в ролевые игры — изображает визажиста, врача, стилиста, продавца или парикмахера, пишет Best News.

В некоторых видео Софи просто шепотом читает книги. «Фишка» — в шепоте, доверительном тоне, мягких жестах руками, тихих звуках (например, шорохе, постукивании) и «персональном внимании» к зрителю.

У некоторых людей все это в комплексе вызывает ощущение расслабления и удовольствия, а также мурашки по коже, появляющиеся в районе затылка и спускающиеся по плечам на спину и руки. Эффект носит звучное название ASMR (автономная сенсорная меридиональная реакция), но наукой не исследовался.

Поскольку Софи — популярный YouTube блогер, то благодаря сотрудничеству с рекламодателями с середины 2017 года она смогла заработать 60 тыс. фунтов стерлингов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», австралийка зарабатывает 58 тысяч долларов в год, обнимая незнакомых людей.

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