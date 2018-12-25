Шоу-бизнес

Популярная 26-летняя британская модель, «зайчик» Playboy, участница шоу «Х-фактор» и Celebrity Big Brother, порноактриса Хлое Хан (chloe.khan) решила порадовать поклонников очередным откровенным фото в ярком купальнике.

В этот раз Хлое Хан показать, как встречает рождество на балконе пятизвездочного отеля в Дубае, внизу виднеется бассейн и пляж, а чуть вдали высокие пальмы и небоскребы. Девушка предстала на фото в раздельном желтом комплекте, который подчеркивает ее сочные формы, пишет Znaj.UA.

Хлое стоит спиной к камере, но повернула голову и смотрит в кадр. Ее длинные распущенные волосы спадают на спину, а на лице почти нет макияжа. Модель положила руку к губам и загадочно улыбается в камеру. В подписи к фотографии Кхан написала: «У меня все еще есть та улыбка, которую ты мне подарил». Геолокация к снимку свидетельствует о том, что звезда отдыхает в FIVE Palm Jumeirah Dubai, что в Арабских Эмиратах.

Поклонники пышногрудой модели не остались равнодушными к ее новой публикации и принялись активно обсуждать это фото. Многим ее фотография понравилась, и они засыпают Хлое комплиментами в комментариях.

«Прекрасная роз среди пальм», «Великолепный понедельник», «Так красиво», «Такая красавица», «Невероятная красота», «Красивая и горячая попка, и красивая спина», «У тебя такое красивое тело, мне нравится твоя задница», «Я люблю твои губы. Какую помаду ты используешь?», «Очень красивая, с Рождеством», — пишут в комментариях.

Напомним, что Хлое активно ведет свою страничку в Instagram, где у нее уже 1,5 млн фолловеров.

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