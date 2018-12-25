Шоу-бизнес

Рождество и Новый год в тропиках: известная модель встречает праздники в купальнике (фото)

После завершения сотрудничества с Victoria’s Secret «ангел» Алессандра Амбросио решила сделать перерыв в работе и отправилась в Санта-Катарину на берег Атлантического океана, где в итоге провела практически весь год с перерывами на командировки.

В частности, вчерашний рождественский сочельник, Алессандра провела на прогулке с подругой.

Для праздничного пляжного образа модель предпочла купальник в полоску и льняную накидку. Свой выход звезда дополнила соломенной шляпой и солнечными очками, а также вьетнамками.

Западные таблоиды напоминают, что Алессандра Амбросио впервые приняла участие в шоу Victoria’s Secret в 2001 году. Уйти от бренда в прошлом году она решила ради семьи и актерской карьеры.

Напомним, что Алессандра Амбросио впервые приняла участие в шоу Victoria’s Secret в 2001 году. По ее словам, уйти из бренда она решила ради семьи и актерской карьеры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», супермодель Алессандра Амброзио рассталась со своим женихом — бизнесменом Джейми Мазуром. Пара объявила о своей помолвке еще десять лет назад, после трех лет знакомства. За это время у них родилось двое детей. Дочери Ане Луиз сейчас уже девять лет, сыну Ною Фениксу — пять. Алессандра и ее ровесник Джейми ранее собирались устроить пышную свадьбу. Однако, Амброзио говорила, что у нее пока нет времени, чтобы планировать торжество. Да и вообще с этим некуда торопиться.

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