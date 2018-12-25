- 2:56 Зимние праздники на крыше небоскреба: звезда Playboy порадовала поклонником горячими снимками из Дубая
- 2:29 Рождество и Новый год в тропиках: известная модель встречает праздники в купальнике
- 1:53 Студентка из Британии зарабатывает шепотом 60 тысяч фунтов в год
- 1:34 Надел маску свиньи и сплясал под елкой: Шнуров поделился откровениями о встрече Нового года
- 0:45 Появилось видео драки в прямом эфире нардепа Мосийчука и политолога Семченко
- 0:11 Не деньгами, а конфетами «Рошен»: патриарх Варфоломей рассказал о «благодарности» за автокефалию
- 23:48 Украина и вера: Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по григорианскому календарю
- 23:27 В Днепре застигнутый врасплох домушник пытался бежать через окно по простыням
- 22:50 Маразм крепчает: в России собрались отлить ступени храма Минобороны из техники вермахта
- 22:22 Красивые поздравления с наступающим Рождеством в открытках и стихах
Рождество и Новый год в тропиках: известная модель встречает праздники в купальнике (фото)
После завершения сотрудничества с Victoria’s Secret «ангел» Алессандра Амбросио решила сделать перерыв в работе и отправилась в Санта-Катарину на берег Атлантического океана, где в итоге провела практически весь год с перерывами на командировки.
В частности, вчерашний рождественский сочельник, Алессандра провела на прогулке с подругой.
Для праздничного пляжного образа модель предпочла купальник в полоску и льняную накидку. Свой выход звезда дополнила соломенной шляпой и солнечными очками, а также вьетнамками.
Западные таблоиды напоминают, что Алессандра Амбросио впервые приняла участие в шоу Victoria’s Secret в 2001 году. Уйти от бренда в прошлом году она решила ради семьи и актерской карьеры.
Напомним, что Алессандра Амбросио впервые приняла участие в шоу Victoria’s Secret в 2001 году. По ее словам, уйти из бренда она решила ради семьи и актерской карьеры.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», супермодель Алессандра Амброзио рассталась со своим женихом — бизнесменом Джейми Мазуром. Пара объявила о своей помолвке еще десять лет назад, после трех лет знакомства. За это время у них родилось двое детей. Дочери Ане Луиз сейчас уже девять лет, сыну Ною Фениксу — пять. Алессандра и ее ровесник Джейми ранее собирались устроить пышную свадьбу. Однако, Амброзио говорила, что у нее пока нет времени, чтобы планировать торжество. Да и вообще с этим некуда торопиться.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...
Ветер: 4 м/с C
Давление: 741 мм