25 декабря 2018

Как-то так получилось, что за последние несколько дней я постоянно обращался в своих ''фарфоровых историях'' к теме чудес. И, наверное, ничего случайного в этом не было и нет, потому что накануне Нового года и Рождества, хотим мы того или нет, но однажды родившееся ещё в детстве чувство ожидания чуда именно в это необычное время года всякий раз напоминает о себе щемящим ожиданием осуществления чего-то невероятного, несбыточного, невозможного, недоступного нам ни по силам нашим, ни по возможностям. И всё-таки такого, которое вот-вот может непонятным образом сбыться, осуществиться, проявиться, показать себя, реализовать то, о чём давно мечтали и к чему давно стремились, порой даже абсолютно трезво сознавая, что вообще-то такого быть не может… Потому что просто не может быть.

И вот тут-то как раз я подвожу вас, себя, всех нас к главному из условий нашего личного отношения к чудесам. Я сейчас не говорю о тех, кто в чудеса не верит. Их не переубедишь. Да я вовсе и не собираюсь этого делать. Я говорю о тех, кто верит. Ибо вера — всеобязательнейшее условие осуществления чудес. Но одной только веры мало! Несчастны те, кто лишь уповает на чудо, ничего не делая для того, чтобы оно с Божьей помощью произошло. Осуществление настоящего чуда во многом зависит от нас самих. Да-да, именно так. Как бы не показалось это странным или даже смешным кому-то.

Вслушайтесь в себя. Всмотритесь в своё прошлое и настоящее. Разве с вами никогда не происходило того, что произойти просто никак не могло?! Никак… А происходило. Для меня уходящий год был невероятно трудным. И… невероятно чудесным. Ибо не где-то и не с кем-то, а тут и с нами (!) происходило чудо за чудом. Происходило то, чего быть не могло. Никак. Но происходило. Да, была вера и были призрачные ожидания. Да, было понимание того, что — произойдёт с нами чудо или не произойдёт — а всё равно мы должны делать то, что мы делать должны, и что в наших силах. Потому что по-другому было нельзя, а вера лишь помогала терпеть и дарила надежду на осуществление невозможного. Невозможного… И чудо произошло. И не одно. С нами. Сейчас и здесь. А вы говорите…

Однажды царь Соломон увидел муравья, который, взбираясь на вершину песчаной горы, в меру сил своих переносил вниз какое-то количество песка. Потом снова взбирался наверх — и снова со своей нелепой ношей спускался вниз.

- Что ты делаешь? — спросил его Соломон.

- Да вот… переношу гору в другое место.

- А это ещё зачем?

- Понимаешь, — муравей на мгновение остановился, чтобы чётче сформулировать свою мысль. — У меня есть цель. Любимая мне сказала, что выйдет за меня замуж только в том случае, если увидит, что я смогу передвинуть гору.

- Но ведь это невозможно, — сказал царь. — Неужели ты не понимаешь этого?

- Умом-то я понимаю. Но для меня осуществить это невозможное так важно, что я готов сделать всё, что в моих силах, чтобы хотя бы попытаться приблизить свою мечту.

Сказав это, муравей снова отправился на вершину горы за очередной порцией непосильного груза. И тогда царь Соломон властью, данной ему Господом, решил помочь осуществлению мечты не покорившегося непреодолимым обстоятельствам муравья — и передвинул гору…

Да, действительно, мало лишь верить в чудо. К достижению цели нужно идти, отдавая этому всё, что у тебя есть — силы, знания, поддержку друзей. И тогда свершается то, что при трезвом размышлении ещё вчера казалось невозможным, непреодолимым, недоступным. Это ли не чудо?..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем нам — веры в чудеса. Стремления к чудесам. Осуществления чудес. С Божьей помощью это оказывается возможным. Уж поверьте мне…