Украина

Олигарх из окружения Путина контролирует важные отрасли в Украине: сделано громкое заявление

Российский олигарх Олег Дерипаска сумел, начиная с 2002 года, взять под контроль важнейшие промышленные отрасли Украины, в том числе две стратегические. На данный момент российский магнат, несмотря на пребывание в санкционных списках, по-прежнему контролирует критические важные для Украины объекты. Об этом заявил бывший советский разведчик, а теперь американский аналитик Юрий Швец.

«В Украине „Русал“ блестяще выполнил план Кремля по захвату двух стратегических отраслей промышленности, имеющих прямое отношение к национальной безопасности. Это алюминиевая промышленность и — через нее — аэрокосмическая. В феврале 2000 года 30% акций Николаевского глиноземного завода отдали „Русалу“. Дерипаске удалось купить предприятие за $ 50 млн. В течение последующих лет „Русалу“ продали еще 25% акций», — рассказал Швец в интервью изданию «Гордон».

Кроме того, российский миллиардер взял под контроль стратегического производителя бронетехники — Харьковский тракторный завод. Также Дерипаска сумел добился контроля, а затем, по сути, уничтожения Запорожского алюминиевого завода.

Аналитик обращает внимание, что уголовное дело против Дерипаски, открытое в 2017 году, похоже, положили под сукно и забыли. Санкции, введенные против миллиардера в мае 2018 года, оказались малоэффективными. «Идет пятый год войны с Россией, а кошелек Путина Дерипаска по-прежнему контролирует стратегические объекты в Украине», — констатировал Швец.

Напомним, ранее Минфин США снял санкции с компании «Русал» Олега Дерипаски. Сам миллиардер остается в санкционном списке.

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