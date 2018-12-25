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В Харькове продавцы елок устроили драку с ножами и дубинками: в сети показали видео
В Харькове вечером 24 декабря подрались продавцы новогодних елок. Словесная перепалка переросла в выяснение отношений с помощью ножей, дубинок и перцовых баллончиков. Некоторых участников драки били ногами и выталкивали на проезжую часть дороги.
Местом драки стала оживленная территория возле рынка на ул. Валентиновской (Блюхера). Участников конфликта не смущали многочисленные свидетели. По информации очевидцев, молодая компания, которая стала инициатором драки, пребывала в нетрезвом состоянии.
В результате стычки двоим гражданам понадобилась «скорая помощь», большинство отделались ушибами. Все шестеро участников инцидента отказались писать заявления на своих обидчиков.
Комментаторы в соцсетях подозревают, что поводом для драки могло стать желание пьяной компании разжиться новогодней елкой. С другой стороны, иногда такие стычки возникают и без четко сформулированного повода: «Видно обычную пьяную драку, пусть даже между продавцами, но как правило на такую временную работу и идут кто попало».
Напомним, ранее в Одессе дети были вынуждены наблюдать драку Дедов Морозов, не поделивших место под елкой. А в Тернопольской области во время богослужения в храме подрались священники.
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