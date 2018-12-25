Мир

Сплошные комплексы: скандального российского писателя высмеяли за нелепый выпад в адрес королевы Елизаветы II

Российский писатель Эдуард Лимонов выступил в соцсетях со странной инициативой и предложил россиянам безжалостно высмеивать Великобританию и королевскую семью.

Чтобы помочь будущим «высмеивателям», Лимонов даже составил список возможных тем для шуток: «Королевская семья — семейство Адамс. Королева — спятившая с ума старушка, принц Чарльз — лысеющий гомик. Гарри и Вильям — два яйцеголовых идиота. Принц Филипп — супруг королевы из породы лошадиных, англичане любят переодеваться в баб».

Цели информатаки на Великобританию пользователям остались непонятны, а инициативу Лимонова безжалостно высмеяли. Писателя сравнили с инфузорией, безуспешно пытающейся повысить самооценку.

Кроме того, Лимонову напомнили, что в свое время он прославился книгой, где подробно описывал личный опыт однополых отношений. Подписчикам писателя было странно слышать, как теперь автор пытается упрекнуть кого-либо гомосексуальностью.

«Нужно о своей стране думать, а не детсадовские клички придумывать», — посоветовали Лимонову подписчики.

Напомним, 75-летний Лимонов известен как автор романов «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время». Летом 2018 года писатель обнародовал «завещание» с планом спасения России, а также предсказал будущее РФ через 50 лет.

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