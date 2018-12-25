- 9:02 В России школьники жестоко избили сверстницу на глазах у "зрителей": в сеть попало видео расправы
- 8:55 Снимали деньги за считаные секунды: путешественник Дмитрий Комаров рассказал, как его обворовали
- 8:29 Сплошные комплексы: скандального российского писателя высмеяли за нелепый выпад в адрес королевы Елизаветы II
- 8:00 Известный астролог рассказала, что нужно успеть сделать до конца года
- 7:50 В Харькове продавцы елок устроили драку с ножами и дубинками: в сети показали видео
- 7:30 С Рождеством Христовым: яркие поздравления, открытки и стихи к празднику
- 7:26 Олигарх из окружения Путина контролирует важные отрасли в Украине: сделано громкое заявление
- 7:22 Рыбы получат перспективное предложение, а у Скорпиона добавится денег: гороскоп на неделю
- 7:07 Доллар и евро дешевеют: какими будут курсы валют в 2019 году
- 6:56 Светлана Лобода: «Периодически звоню своим бывшим, когда мне грустно»
Сплошные комплексы: скандального российского писателя высмеяли за нелепый выпад в адрес королевы Елизаветы II
Российский писатель Эдуард Лимонов выступил в соцсетях со странной инициативой и предложил россиянам безжалостно высмеивать Великобританию и королевскую семью.
Чтобы помочь будущим «высмеивателям», Лимонов даже составил список возможных тем для шуток: «Королевская семья — семейство Адамс. Королева — спятившая с ума старушка, принц Чарльз — лысеющий гомик. Гарри и Вильям — два яйцеголовых идиота. Принц Филипп — супруг королевы из породы лошадиных, англичане любят переодеваться в баб».
Цели информатаки на Великобританию пользователям остались непонятны, а инициативу Лимонова безжалостно высмеяли. Писателя сравнили с инфузорией, безуспешно пытающейся повысить самооценку.
Кроме того, Лимонову напомнили, что в свое время он прославился книгой, где подробно описывал личный опыт однополых отношений. Подписчикам писателя было странно слышать, как теперь автор пытается упрекнуть кого-либо гомосексуальностью.
«Нужно о своей стране думать, а не детсадовские клички придумывать», — посоветовали Лимонову подписчики.
Напомним, 75-летний Лимонов известен как автор романов «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время». Летом 2018 года писатель обнародовал «завещание» с планом спасения России, а также предсказал будущее РФ через 50 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!
Ветер: 5 м/с C
Давление: 742 мм