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В России школьники жестоко избили сверстницу на глазах у "зрителей": в сеть попало видео расправы
В российском городе Шахты (Ростовская область) подростки жестоко избили 13-летнюю школьницу, снимая это на мобильные телефоны. Чрезвычайное происшествие произошло еще в ноябре, но видео в сеть попало только сейчас. Ранее сообщалось, что в России ученик десятого класса принес бомбу на занятия в школу — он хотел отомстить за травлю со стороны одноклассников.
Сообщается, что подвергшаяся избиению подросток скрывала факты травли в школе. Она призналась только после того, как видео выложили в социальные сети. «С ноги давай. По ребрам», — подначивали снимающие видео школьники своих соучеников, которые пинали лежавшую в снегу девочку.
«С ноги давай! По ребрам!»: в городе Шахты Ростовской области подростки избили 13-летнюю школьницу. И конечно, не забыли снять расправу на видео pic.twitter.com/BMoI1otOYL— НТВ (@ntvru) 24 декабря 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, которым определили понятие буллинга в школах и установили наказание за травлю в учебном заведении.
Также сообщалось, что Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространенности буллинга среди 11−15-летних школьников.
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