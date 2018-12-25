31.31 34.71 27.43
Киев: -5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России школьники жестоко избили сверстницу на глазах у "зрителей": в сеть попало видео расправы

9:02 25 декабря 2018   50
Избиение школьницы в городе Шахты (РФ)
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городе Шахты (Ростовская область) подростки жестоко избили 13-летнюю школьницу, снимая это на мобильные телефоны. Чрезвычайное происшествие произошло еще в ноябре, но видео в сеть попало только сейчас. Ранее сообщалось, что в России ученик десятого класса принес бомбу на занятия в школу — он хотел отомстить за травлю со стороны одноклассников.

Сообщается, что подвергшаяся избиению подросток скрывала факты травли в школе. Она призналась только после того, как видео выложили в социальные сети. «С ноги давай. По ребрам», — подначивали снимающие видео школьники своих соучеников, которые пинали лежавшую в снегу девочку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, которым определили понятие буллинга в школах и установили наказание за травлю в учебном заведении.

Также сообщалось, что Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространенности буллинга среди 11−15-летних школьников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Киев
-5

Ветер: 5 м/с  C
Давление: 742 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины