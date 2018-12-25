Деньги

Доллар немного подорожает: озвучен свежий прогноз по курсу валют в 2019 году

К концу 2019 года валюта может подорожать. Так, один доллар к этому времени может стоить 30 гривен, а стоимость одного евро — повысится до 33 гривен.

Такое прогноз в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» сделал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. По его словам, на цену гривны повлияла и общая экономическая ситуация в Украине.

«2018 год был годом роста отечественной экономики. Так, валовый внутренний продукт во втором квартале показал рост на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — отметил эксперт и упомянул некоторое снижение инфляции. Так, если на начало нынешнего года, в январе 2018-го, она составляла 14,1%, то к ноябрю снизилась до 10%. «С третьего квартала прошлого года устойчиво уменьшается валовой внешний долг», — добавил Вадим Иосуб.

Полный текст статьи о состоянии дел на валютном рынке читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Доллар и евро дешевеют: какими будут курсы валют в 2019 году».

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