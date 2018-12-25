Происшествия

Появились фото и видео аварии с украинским депутатом под Житомиром

В Житомире стали известны подробности ДТП, где пострадала депутат облсовета Анжелика Лабунская. Авария случилась утром 24 декабря в Коростышевском районе около села Царевка на автотрассе Киев — Чоп.

Внедорожник «Мерседес», где находились Лабунская и ее водитель (киевлянин 1959 г. р.) столкнулся с автомобилем «Опель Вектра» под управлением 35-летнего жителя Бердичева.

Лабунской понадобилась помощь врачей. На «скорой помощи» пострадавшую отправили в больницу Коростышева. Полиция квалифицировала инцидент как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта (ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса).

Снимки с места ДТП показывают, что внедорожник Лабунской вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся. Как сообщает Житомир Онлайн, автомобиль при обгоне мог превысить скорость, из-за чего машину занесло на скользкой дороге.



Напомним, 22 декабря под Житомиром на трассе Киев-Чоп случилась еще одна крупная авария: легковой автомобиль столкнулся с полуприцепом. А 21 декабря на автодороге под Киевом перевернулась маршрутка.

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