- 10:40 Рождественский обвал нефтяного рынка: преодолен психологический барьер
- 10:40 Из-за непогоды более 100 населенных пунктов Украины остались без света: названы проблемные области
- 10:25 Извержение вулкана Этна сняли из космоса: опубликовано впечатляющее видео
- 10:24 С Рождеством Христовым: яркие поздравления, открытки и стихи к празднику
- 10:23 На Львовщине еще три прихода перешли в Православную церковь Украины
- 10:20 На очереди Месси: экс-голкипер «Барселоны» и звезда «ПСЖ» записали крутой трек
- 10:08 Новые данные о жертвах цунами в Индонезии шокируют
- 10:00 Раздавали оружие: Чубаров рассказал, как УПЦ МП помогала России захватывать Крым
- 9:49 Появились фото и видео аварии с украинским депутатом под Житомиром
- 9:28 Доллар немного подорожает: озвучен свежий прогноз по курсу валют в 2019 году
Новые данные о жертвах цунами в Индонезии шокируют (фото)
Во вторник, 25 декабря, власти Индонезии предоставили уточненные данные о жертвах цунами на островах Ява и Суматра. Число погибших превысило 400 человек. Еще более 1 500 человек получили травмы различной степени тяжести. Увеличился также список пропавших без вести. Их теперь более 150 человек. В результате стихийного бедствия около 12 тысяч человек остались без крова.
По данным индонезийского Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), причиной цунами, очевидно, был подводный оползень, вызванный извержением вулкана Анак-Кракатау.
Свои соболезнования жителям Индонезии выражают мировые лидеры — Папа Римский Франциск, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президент США Дональд Трамп, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие. Евросоюз готов предоставить Индонезии всю необходимую помощь, заявила в Брюсселе глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двух мощных землетрясениях, которые произошли в сентябре возле индонезийского острова Сулавеси. Тогда на город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами стихийного бедствия стали около 2 000 человек, свыше 4 000 пострадали.
Фото Getty Images
Напомним, 23 декабря спасатели нашли под грудой обломков и сломанных деревьев пятилетнего мальчика по имени Али. Ребенок находился в искореженном автомобиле и чудом не пострадал.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 5 м/с C
Давление: 743 мм