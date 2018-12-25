Новые данные о жертвах цунами в Индонезии шокируют (фото)

Мир

Во вторник, 25 декабря, власти Индонезии предоставили уточненные данные о жертвах цунами на островах Ява и Суматра. Число погибших превысило 400 человек. Еще более 1 500 человек получили травмы различной степени тяжести. Увеличился также список пропавших без вести. Их теперь более 150 человек. В результате стихийного бедствия около 12 тысяч человек остались без крова.

По данным индонезийского Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), причиной цунами, очевидно, был подводный оползень, вызванный извержением вулкана Анак-Кракатау.

Свои соболезнования жителям Индонезии выражают мировые лидеры — Папа Римский Франциск, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президент США Дональд Трамп, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие. Евросоюз готов предоставить Индонезии всю необходимую помощь, заявила в Брюсселе глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двух мощных землетрясениях, которые произошли в сентябре возле индонезийского острова Сулавеси. Тогда на город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами стихийного бедствия стали около 2 000 человек, свыше 4 000 пострадали.

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Напомним, 23 декабря спасатели нашли под грудой обломков и сломанных деревьев пятилетнего мальчика по имени Али. Ребенок находился в искореженном автомобиле и чудом не пострадал.

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