Рождественский обвал нефтяного рынка: преодолен психологический барьер

Деньги

Рождественским подарком для миллионов автомобилистов во всем мире, в том числе и в Украине, стал резкий обвал стоимости нефти на мировом рынке. Во вторник, 25 декабря, цена барреля нефти марки Brent рухнула ниже отметки в 48 долларов за баррель. По состоянию на 09:47 по киевскому времени на биржах давали 47,63 доллара за баррель. Стоит отметить, что эта цена на 10,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз до такого уровня нефтяные котировки опускались 29 июня 2017 года.

Стоит отметить, что падение нефтяных цен происходит вопреки таким факторам, как решение группы ОПЕК+ о снижении производства и экспорта сырья на 1,2 млн баррелей в сутки и некоторое уменьшение коммерческих запасов нефти в США. По мнению экспертов, нынешний обвал произошел на фоне сообщений о проблемах с бюджетом США. В частности, в Соединенных Штатах произошло третье за год частичное прекращение финансирования работы правительственных учреждений. Это произошло, поскольку Конгресс не успел согласовать бюджет. Задержка возникла по вине президента США Дональда Трампа, который отказался подписывать документ, если он не будет включать финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Однако представители Демократической партии выступили против данного пункта.

Как бы там ни было, нынешняя ситуация на мировом нефтяном рынке вполне благоприятна для Украины, которая большую часть нефтепродуктов импортирует. Цены на украинских АЗС продолжают снижаться. В связи с тем, что 25 декабря выходной день, получить полную статистику о средних по стране ценах на горючее нет возможности. Однако, если брать статистику по Киевской области, то стоимость литра бензина А-95 составляет 29,37 грн, дизельного топлива — 29,30 грн, а сжиженного газа — 13,81 грн.

Стоит напомнить, что недавно топливные цены на отечественных заправках опустилась ниже определенных психологических отметок. Как и прогнозировалось ранее, стоимость литра бензина и дизтоплива упала ниже 30 гривен, а сжиженного газа — ниже 14 гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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