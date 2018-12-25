Александр Пономарев записал к Рождеству яркую колядку: сеть в восторге

Шоу-бизнес

Певец Александр Пономарев сделал к празднику Рождества музыкальный подарок украинцам. Исполнитель записал современную яркую и живую колядку «Колядує Україна». Будучи автором слов и музыки, Пономарев еще и сам выступил режиссером видеоклипа.

По сюжету клипа, группа детей ходит от дома к дому с вертепом и поздравляет всех с Рождеством. В итоге дети попадают в дом к Пономареву и там поют Рождественские гимны вместе с певцом и в сопровождении оркестра.

Поклонники были в восторге от новой колядки от Пономарева.

«Прекрасный праздничный клип Рождественской колядки! Спасибо! Очень красиво!!!»;

«Теплое, семейное видео, искреннее, одним словом — наше!!!»;

«Саша, спасибо за то, что подарил ощущение праздника, счастья, заряд позитива»;

«Спасибо за настроение, теперь это моя любимая Рождественская песня-колядка».

Напомним, два года назад Пономарев уже поздравлял украинцев с Рождеством новой песней-колядкой «Христос народився». Также Пономарев записал новый клип на песню «Зима».

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