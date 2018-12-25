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Александр Пономарев записал к Рождеству яркую колядку: сеть в восторге
Певец Александр Пономарев сделал к празднику Рождества музыкальный подарок украинцам. Исполнитель записал современную яркую и живую колядку «Колядує Україна». Будучи автором слов и музыки, Пономарев еще и сам выступил режиссером видеоклипа.
По сюжету клипа, группа детей ходит от дома к дому с вертепом и поздравляет всех с Рождеством. В итоге дети попадают в дом к Пономареву и там поют Рождественские гимны вместе с певцом и в сопровождении оркестра.
Поклонники были в восторге от новой колядки от Пономарева.
«Прекрасный праздничный клип Рождественской колядки! Спасибо! Очень красиво!!!»;
«Теплое, семейное видео, искреннее, одним словом — наше!!!»;
«Саша, спасибо за то, что подарил ощущение праздника, счастья, заряд позитива»;
«Спасибо за настроение, теперь это моя любимая Рождественская песня-колядка».
Напомним, два года назад Пономарев уже поздравлял украинцев с Рождеством новой песней-колядкой «Христос народився». Также Пономарев записал новый клип на песню «Зима».
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