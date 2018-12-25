На пресс-конференции «Ливерпуля» Юрген Клопп внезапно начал петь (видео)

Спорт

Главный тренер лидера чемпионата Англии «Ливерпуля» Юрген Клопп, который в прошлом сезоне играл со своими подопечными в финале Лиги чемпионов в Киеве, отличился очередным неординарным поступком.

Совсем недавно немецкий специалист, не дожидаясь финального свистка, выбежал на футбольное поле, чтобы отпраздновать победный гол на 96-й минуте дерби с «Эвертоном», что стоило ему 8,9 тысячи фунтов стерлингов (8,8 тысячи евро) штрафа.

На сей раз Юрген внезапно запел на пресс-конференции, поздравив с днем рождения пресс-атташе клуба Мэттью Бакстера.

«Он с самого утра повторяет: „В конце, в конце, если что, в конце пресс-конференции“. Сколько тебе исполнилось? 39 лет? В следующем году он станет совсем большим», — выдал сияющий тренер «красных» под дружный хохот зала (Клопп руководит «Ливерпулем» с 2015 года, а Бакстер работает в клубе с 2013-го).

Кстати, Клоппу не впервой демонстрировать свой вокальный талант. Доказательством тому видео, на котором главный тренер «Ливерпуля» поет песню вместе с болельщиками, несмотря на поражения от «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:3).

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«Мы видели кубок Лиги чемпионов. Гребаная удача была целиком на стороне Мадрида. Клянемся, что останемся крутыми и вернем кубок в Ливерпуль!» — пел немец вместе с поклонниками мерсисайдской команды. Все бы ничего, но видео с Клопом было снято в… 6 часов утра после фиаско «Ливерпуля» на «Олимпийском».

Отмечу, что команда немецкого специалиста не проигрывает в английском чемпионате с 6 мая — в 19 матчах подряд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что слепой фанат, за пять лет не пропустивший ни одного домашнего матча «Ливерпуля», побывал на тренировке команды.

Фото globallookpress.com



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