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В России в страшной аварии погибли шесть человек (фото)
В Росси на Кубани произошло страшное ДТП: на автотрассе столкнулись микроавтобус Peugeot Boxer и выехавший на «встречку» ГАЗ-31 105. Погибли шесть человек.
Авария случилась после полуночи 25 декабря на 115-м километре автодороги Темрюк -Краснодар — Ставрополь. На месте погибли оба водителя: 37-летний и 43-летний, трое пассажиров ГАЗа и ребенок — пассажир микроавтобуса.
Оба транспортных средства после столкновения были сильно повреждены. Спасателям пришлось применять специнструмент и спецтехнику.
Напомним, ранее в России микроавтобус, выехавший на «встречку», привел к гибели 13 человек. Выжил лишь один из пассажиров маршрутки.
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