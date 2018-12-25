Мир

В России в страшной аварии погибли шесть человек (фото)

В Росси на Кубани произошло страшное ДТП: на автотрассе столкнулись микроавтобус Peugeot Boxer и выехавший на «встречку» ГАЗ-31 105. Погибли шесть человек.

Авария случилась после полуночи 25 декабря на 115-м километре автодороги Темрюк -Краснодар — Ставрополь. На месте погибли оба водителя: 37-летний и 43-летний, трое пассажиров ГАЗа и ребенок — пассажир микроавтобуса.

Оба транспортных средства после столкновения были сильно повреждены. Спасателям пришлось применять специнструмент и спецтехнику.

Напомним, ранее в России микроавтобус, выехавший на «встречку», привел к гибели 13 человек. Выжил лишь один из пассажиров маршрутки.

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