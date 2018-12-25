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Крымская "няша" Поклонская насмешила сеть новогодним обращением на коне (видео)
Интернет-пользователи высмеяли видео, на котором нынешний российский депутат Госдумы, а в прошлом — прокурор аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская поздравляет россиян с наступающим новым годом, сидя на коне и с бокалом в руках. Кадры сняты на фоне, похоже, солидного загородного дома в несколько этажей. Ранее Поклонская пожаловалась в ЕСПЧ на нарушение своих прав со стороны Генпрокуратуры Украины и Печерского районного суда Киева, а в соцсети назвали происходящее сюрреализмом и удивились, что «няша-прокурор» так поздно вспомнила о правах человека.
«Чем ближе к Новому году, тем больше странных поздравлений. Вот, например, Наталья Поклонская поздравляет россиян верхом на коне. Портрета императора вроде не видно», — комментируют видео на ресурсе «Лентач» в Twitter.
Чем ближе к Новому году, тем больше странных поздравлений. Вот, например, Наталья Поклонская поздравляет россиян верхом на коне. Портрета императора вроде не видно. pic.twitter.com/cJ9qK9qEuq— Лентач (@oldLentach) 25 декабря 2018 г.
«Чет как-то типает от этого поздравления. Символ 2019 года поздравляет всех с Новым годом, сидя на символе 2014 года. Поклонская предала и страну и присягу, о приближении какой справедливости и добре она говорит?» — едко вопрошает на своей страничке пользователь с ником «Четкий ТАСС».
«В Новом году к вам придет счастье, радость». Это она про повышение НДС и все, что с этим связано?", — задает риторический вопрос один из комментаторов. «Следующий — год свиньи, и логичным было бы ей записывать поздравление на свинье», — добавляет второй. «Нафига эта дура на Лаврова залезла?» — вопрошает третий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прокуратура Крыма выдвинула депутату Госдумы РФ Поклонской подозрение в совершении военных преступлений против Украины. Ей также инкриминируют госизмену и преследование украинского режиссера Олега Сенцова.
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