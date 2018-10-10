- 15:21 Украинцы сами смогут регулировать тепло в квартирах: принято важное решение
- 15:14 Не рады "ползучей украинизации": одессит рассказал о настроениях в городе
- 15:12 Возле Днепра БТР врезался в маршрутку: фото с места аварии
- 14:58 В Британии украден самый престижный трофей в велоспорте
- 14:56 BlaBlaCar стал платным: что нужно об этом знать
- 14:56 Где смотреть онлайн Италия – Украина: расписание телетрансляций
- 14:51 Правда ли, что Кучму на переговорах по Донбассу заменит Ющенко?
- 14:45 Wizz Air решил уменьшить габариты ручной клади для пассажиров
- 14:44 Знаменитый актер и мастер боевых искусств заявил, что занятия групповым сексом его утомляли
- 14:41 Каждый второй украинец готов взять оружие для защиты страны
ГПУ заподозрила Поклонскую в военных преступлениях
Депутату Государственной Думы России Наталье Поклонской прокуратура Крыма выдвинула подозрение в совершении военных преступлений против Украины. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время презентации стратегии развития прокуратуры Крыма на 2019−2021 годы.
«Сегодня составили сообщение о подозрении Поклонской в военных преступлениях», — сказал он, пишут «Украинские новости».
По его словам, ей инкриминируется ст 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса. В частности, она подозревается в незаконном запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и привлечении к уголовной ответственности ее членов. Отметим, что после аннексии оккупанты назначили Поклонскую руководить оккупационной прокуратурой полуострова.
Также Поклонская подозревается в госизмене и в преследовании украинского режиссера Олега Сенцова.
«Еще один эпизод (в отношении Поклонской) о преследовании нашего героя Сенцова дорабатывается и в ближайшее время будет ей также вменен», — сказал Луценко.
Он не уточнил, когда именно Поклонской будет объявлено об этом подозрении.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Поклонская подала жалобу в Евросуд. Она пожаловалась на нарушение своих прав со стороны Генпрокуратуры Украины и Печерского районного суда Киева.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.