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ГПУ заподозрила Поклонскую в военных преступлениях

13:58 10 октября 2018   99
Наталья Поклонская
Инф. «ФАКТОВ»

Депутату Государственной Думы России Наталье Поклонской прокуратура Крыма выдвинула подозрение в совершении военных преступлений против Украины. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время презентации стратегии развития прокуратуры Крыма на 2019−2021 годы.

«Сегодня составили сообщение о подозрении Поклонской в военных преступлениях», — сказал он, пишут «Украинские новости».

По его словам, ей инкриминируется ст 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса. В частности, она подозревается в незаконном запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и привлечении к уголовной ответственности ее членов. Отметим, что после аннексии оккупанты назначили Поклонскую руководить оккупационной прокуратурой полуострова.

Также Поклонская подозревается в госизмене и в преследовании украинского режиссера Олега Сенцова.

«Еще один эпизод (в отношении Поклонской) о преследовании нашего героя Сенцова дорабатывается и в ближайшее время будет ей также вменен», — сказал Луценко.

Он не уточнил, когда именно Поклонской будет объявлено об этом подозрении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Поклонская подала жалобу в Евросуд. Она пожаловалась на нарушение своих прав со стороны Генпрокуратуры Украины и Печерского районного суда Киева.

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