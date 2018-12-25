Трамп, загрустив в одиночестве в Белом доме, усомнился в существовании Санта-Клауса

Мир

В понедельник, 24 декабря, президент США Дональд Трамп остался один в Сочельник. Об этом глава государства написал в Twitter: «Совсем один сижу я в Белом доме (о, горе мне), жду, когда возвратятся демократы, чтобы договориться по поводу крайне необходимой безопасности на границе…»

Очевидно, что речь идет о стене, которую Трамп обещает построить на границе с Мексикой. Для этого ему нужны деньги из федерального бюджета — 5,3 миллиарда долларов. Демократы заблокировали принятие проекта бюджета в Сенате исключительно из-за этой статьи расходов, на которой настаивает президент. Это привело к частичному шатдауну, о чем ранее сообщали «ФАКТЫ».

Трамп обвинил демократов в безумии. Он считает, что их «отказ от договора по проекту бюджета будет стоить нашей стране больше денег, чем пограничная стена, о которой мы все говорим». Президент не собирается отступать.

Демократы тоже стоят на своем. В понедельник, 24 декабря, лидеры Демократической партии в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелози сделали совместное заявление. «В канун Рождества президент Трамп погружает страну в хаос. Разные представители Белого дома говорят противоположные вещи по поводу того, с чем президент согласится, а с чем не согласится. Невозможно разобраться в том, какую именно позицию занимает Белый дом», — подчеркнули Шумер и Пелози.

Уже ясно, что начавшийся 22 декабря шатдаун из-за отсутствия бюджета и, следовательно, немедленного прекращения финансирования федеральных учреждений, продлится как минимум до 3 января. Сейчас все конгрессмены и сенаторы находятся на рождественских каникулах. В январе в Капитолий прибудут уже новые члены Палаты представителей, избранные в ноябре 2018 года. Напомним, демократы вернули себе большинство в нижней палате Конгресса США. Если Трамп не пойдет на уступки, принятие проекта федерального бюджета затянется надолго. И все это время федеральные служащие вынуждены будут находиться в неоплачиваемых отпусках или работать, не получая жалование.

Ситуация явно неприятная для американского президента. И настроение у него совсем не рождественское. Тем более, что первая леди, забрав их сына Бэррона, улетела на праздники во Флориду.

Может быть поэтому Трамп огорошил семилетнего мальчика, который хотел узнать у президента, когда прилетит Санта-Клаус. «Ты еще веришь в Санта-Клауса? Вообще-то в семь лет уже не все верят», — ответил ему Дональд Трамп.

Этот необычный телефонный разговор произошел в ходе традиционной акции «NORAD отслеживает Санту», которую ежегодно в декабре проводит командование воздушно-космической обороны США. Традиция зародилась случайно в 1955 году. Тогда один из торговых центров указал ошибочный номер телефона в своей рекламной акции. Детям предлагалось звонить помощникам Санты, чтобы узнать, где он в данный момент находится. Звонившие попадали в NORAD. Военные решили не разочаровывать детишек и подыграли. Каждому дозвонившемуся они четко отвечали — Санта-Клаус пролетает там-то и там-то. Скоро доберется и к вам.

С тех пор NORAD каждый год сообщает маршрут Санты. Часто к общению с детьми подключаются известные люди, в том числе президенты.

Дональд и Мелания Трамп отвечали на звонки детей, сидя под двумя большими елками, установленными в Парадной столовой Белого дома. Свидетелями их общения были журналисты.

Первая леди сердечно желала всем, с кем разговаривала, счастливого Рождества и исполнения желаний. Президент сначала тоже вел себя соответственно, но потом произошло следующее.

«Алло, это Колман? Счастливого Рождества! Как дела? В школе все нормально? Где сейчас Санта? Колман, ты еще веришь в Санта-Клауса?! Вообще-то в семь лет уже не все верят», — сказал Трамп.

Что на это сказал президенту Колман, журналисты не расслышали. В разговоре между собой одни выразили уверенность, что мальчик утер нос главе государства. Как можно не верить в Санта-Клауса?! Другие сравнили Трампа с Гринчем, который попытался украсть Рождество.

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