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Происшествия

На Донбассе боевики решили угнать автомобиль миссии ОБСЕ

13:16 25 декабря 2018   79
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Инф. «ФАКТОВ»

На оккупированных территориях боевики, напрактиковавшись в «отжиме» автомобилей у населения, вывели свои преступления на новый уровень. 24 декабря оккупанты заинтересовались автомобилем миссии ОБСЕ и решили завладеть машиной. Подробности последней диверсии боевиков рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Нападение на автомобиль наблюдателей ОБСЕ было совершено на оккупированной территории в районе села Хорошее Славяносербского района Луганской области. Трое боевиков напали на миссию ОБСЕ, повредили автотранспорт и надругались над символикой международной организации.

У оккупантов признают, что на автомобиль ОБСЕ действительно напали, но говорят о каких-то «неизвестных лицах». Троих граждан, непосредственно участвовавших в нападении, увез с собой «командир» «1-й мотострелковой бригады» оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, как оккупанты пытаются «делать бизнес» на владельцах автомобилей с украинскими номерами и заставляют ставить незаконные номера на машину.

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