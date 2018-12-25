- 13:25 Рождественский выход королевской семьи: Кейт Миддлтон в красном, Меган Маркл — в синем
- 13:24 В Крыму затонуло судно из России
- 13:16 На Донбассе боевики решили угнать автомобиль миссии ОБСЕ
- 12:57 Трамп, загрустив в одиночестве в Белом доме, усомнился в существовании Санта-Клауса
- 12:48 Синоптик рассказал, когда в Украину вернутся морозы
- 12:29 К рождению сына Влад Топалов подарил Регине Тодоренко песню, а та сделала на нее трогательный клип
- 12:27 Вооруженный мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей: первые фото и видео с места смертельной трагедии
- 12:10 Крымская "няша" Поклонская насмешила сеть новогодним обращением на коне
- 12:03 В России в страшной аварии погибли шесть человек
- 11:51 Рождество в Ватикане: Папа Римский призвал человечество "делиться и жертвовать"
На Донбассе боевики решили угнать автомобиль миссии ОБСЕ
На оккупированных территориях боевики, напрактиковавшись в «отжиме» автомобилей у населения, вывели свои преступления на новый уровень. 24 декабря оккупанты заинтересовались автомобилем миссии ОБСЕ и решили завладеть машиной. Подробности последней диверсии боевиков рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Нападение на автомобиль наблюдателей ОБСЕ было совершено на оккупированной территории в районе села Хорошее Славяносербского района Луганской области. Трое боевиков напали на миссию ОБСЕ, повредили автотранспорт и надругались над символикой международной организации.
У оккупантов признают, что на автомобиль ОБСЕ действительно напали, но говорят о каких-то «неизвестных лицах». Троих граждан, непосредственно участвовавших в нападении, увез с собой «командир» «1-й мотострелковой бригады» оккупантов.
Напомним, ранее стало известно, как оккупанты пытаются «делать бизнес» на владельцах автомобилей с украинскими номерами и заставляют ставить незаконные номера на машину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...
Ветер: 5 м/с C
Давление: 743 мм