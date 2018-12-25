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Происшествия

В Хмельницкой области предприниматель вмешивался в базы данных госучреждений и воинских частей

13:59 25 декабря 2018   104
Хакер
Инф. «ФАКТОВ»

В Хмельницкой области частный предприниматель незаконно собирал информацию из баз данных государственных учреждений, в том числе и военных частей. Будучи сотрудником частного предприятия, обслуживающего гособъекты, 36-летний житель Хмельницкого не только собирал информацию, но и продавал, устанавливал и обслуживал программное обеспечение для бухгалтерских и учетных систем из санкционных списков. Ранее сообщалось, что Киберполиция разоблачила группу украинцев, которые мошенническим образом присвоили порядка 20 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыск у жителя Хмельницкого и обнаружили на его компьютерах информацию о работниках госучреждений. Техника направлена на экспертизу.

Как сообщают в Киберполции, продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киберполиции зафиксировали факты распространения вредоносного программного обеспечения, объектами вирусной атаки стали частные нотариусы, получившие письма якобы от украинских госучреждений

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