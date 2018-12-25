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Россия расширила список санкций против Украины: что известно
Россия расширила санкционный список граждан Украины и украинских компаний. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Ранее в списке числились 322 физлица (судьи, политики, чиновники, предприниматели) и 68 юридических лиц.
Фигурантам санкционного списка Россия грозит блокировкой капитала и имущества на российской территории. Российский премьер объяснил, зачем понадобились новые ограничительные меры.
Напомним, 1 ноября 2018 года в России обнародовали список украинских граждан и компаний, подпадающих под санкции. В тот же день Москва объявила, что список в перспективе будет расширен.
«ФАКТЫ» проанализировали список и указали самых интересных фигурантов. Не обошлось в списке и без курьезов: в перечень попал художник и известный киевский галерист Евгений Карась, поскольку являлся тезкой координатора движения С-14.
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