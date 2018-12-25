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Украинцы запустили масштабный флешмоб в поддержку пленных моряков (фото)
Всемирное движение патриотов Украины предложило украинцам креативно поддержать моряков, зазваченных РФ в Черном море. Участники флешмоба в период с 25 декабря по 7 января украсят свои дома и новогодние ели желто-синими бумажными корабликами, протестуя против вооруженной атаки кораблей РФ в районе Керченского пролива.
«Фото поддержки с хэштегом #Желто_синий кораблик_кораблик_на_елку инициаторы акции просят выставлять на своих страницах в соцсетях и присылать в группу Всемирного движения патриотов Украины», — говорится в Facebook движения.
Фото участников флешмоба
Напомним, 25 ноября российские военные таранили, а затем со стрельбой захватили три украинских военных судна — малые бронированные катера «Бердянск», «Мариуполь», а также буксир «Яны Капу». В неволе оказались 24 украинских моряка, из которых 21 официально объявил себя военнопленным.
Самым юному из захваченных моряков уже в Москве исполнилось 19 лет. Андрей Эйдер получил ранение и находится в СИЗО «Матросская тишина».
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