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На Волыни вспыхнул международный автобус: пассажиры показали видео происшествия
В Волынской области, недалеко от города Ковель загорелся автобус, ехавший из Киева в Варшаву. Огонь возник в передней части автобуса. Ранее сообщалось, что в Львовской области во время движения на трассе загорелся автобус, в котором находилось около 50 туристов.
О чрезвычайном происшествии сообщил в социальных сетях один из пассажиров, обнародовавший видео горящего автобуса. «Рождество. Мы живы. Мы случайно проснулись. И случайно выжили благодаря тому, чье это Рождество», — пишет автор видео Евгений Сегеда.
По словам пассажира, он вместе с супругой сидели на первых местах на втором этаже автобуса. Именно там и началось возгорание. «Марина проснулась и разбудила меня, я начал орать: „Пожар“. И мы спасли людей», — пишет интернет-пользователь и добавляет, что пассажиры надышались продуктами горения пластика.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове на ходу загорелся автобус, водитель которого буквально за несколько минут до ЧП успел на остановке высадить последних пассажиров.
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