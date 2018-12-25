Боевики "ДНР" устроили новую провокацию с обстрелом жилых домов в Донецке

Происшествия

Боевики самопровозглашенной «ДНР» устроили провокационный обстрел одного из микрорайонов в Петровском районе Донецка, обвинив в этом подразделения Объединенных сил (ООС). Однако после проведенного расследования с привлечением экспертов СММ ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации за соблюдением перемирия на Донбассе (СЦКК), было установлено, что все повреждения двухэтажных многоквартирных жилых домов на улицах Белореченской, Косарева и Удачной образовались в результате попадания 23-мм или 30-мм боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

При этом ни расстояние, ни профиль высот местности, ни технические характеристики такого вооружения не позволили бы подразделениям Объединенных сил обстрелять жилые дома мирных жителей Петровского района Донецка.

«Напуганные оккупантами мужчины и женщины пожилого возраста, проживающих в этом микрорайоне, сообщили команде Миссии, что их дома были повреждены еще вечером 20 декабря текущего года», — говорится в сообщении.

По оценке украинской стороны СЦКК, этот факт свидетельствует о целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации относительно дальнейшего обострения конфликта.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о регулярных провокациях боевиков на линии разграничения. В частности, они продолжают направлять людей через КПВВ в темное время суток, подвергая их жизнь опасности.

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