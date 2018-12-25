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Порошенко на деле доказал, что действует в интересах страны, – политолог
Президент Украины Петр Порошенко на деле доказал, что действует в интересах Украины, добившись поддержки мирового сообщества. Об этом написал политолог Владимир Макаровский в социальной сети Facebook.
«За короткий период времени президент Порошенко добился сразу двух крупных побед за рубежом для всей страны. Бьюсь об заклад, вы наверняка толком даже о них не слышали. И это я не о Томосе, кстати. А все почему? Потому что Петр Алексеевич, снова-таки, в отличие от некоторых, работает для страны», — отметил политолог.
По его словам, за последнее время Генеральная ассамблея ООН приняла несколько важных решений в пользу Украины.
«Итак, за два месяца Генассамблея ООН приняла сразу две важнейшие резолюции по Крыму. Сейчас мы оказались в ситуации, когда Россия фактически оккупировала Керченский пролив, проявив агрессию против наших моряков, закрыв нашим портам Бердянска и Мариуполя возможность принимать и отправлять корабли. И вот в таком положении Порошенко проявил свои дипломатические качества и огромным трудом добился поддержки мирового сообщества», — продолжил Владимир Макаровский.
Политолог напоминает, что принятые резолюции ООН — это результат дипломатических переговоров президента Украины.
«Это, кстати, последствия еще его последнего визита в США, где он выступал в ООН. Так вот, Порошенко обещал, что эти резолюции будут приняты. А его еще тогда, кстати, критиковали, что он на поездку потратил бюджетные деньги. Ну и где эти критики сейчас?» — задался вопросом политический эксперт.
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