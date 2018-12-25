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Под Киевом произошло жуткое ДТП с маршруткой, много пострадавших
На Бориспольской трассе под Киевом произошло ужасное ДТП с маршрутным автобусом «Эталон» — в него въехал грузовик. По свидетельству очевидцев, это произошло, когда автобус, следовавший в Киев, отъезжал от остановки в селе Счастливое.
В результате столкновения пострадали шесть пассажиров маршрутки. Госпитализация понадобилась только одной женщине, которую зажало между сидениями.
В сети появилось видео с места происшествия.
Напомним, снегопады 25 декабря осложнили движение на автодорогах сразу в нескольких регионах страны, а в Киеве рано утром за 20 минут столкнулись пять автомобилей.
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