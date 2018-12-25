Украина

Пять лет подлости и лжи: с политзаключенного Карпюка в РФ пытаются взыскать миллион рублей

Российский адвокат Илья Новиков заявил, что провел встречу с украинским политзаключенным Николаем Карпюком, и тот сообщил ему о получении бумаги от приставов о том, что суд взыскал с него миллион рублей, и уже набежало 70 тысяч пени за неуплату. Об этом Новиков написал на своей странице в Facebook.

«Николай Карпюк из Владимирского централа передает всем привет и поздравления по случаю рождественских праздников. Я только что вышел от него. Николай внимательно следил за новостями церковной жизни Украины, очень рад тому, что все получилось, и уверен, что дальше будет лучше. Желает нам всем терпения, особенно семьям тех, кого в России захватили в плен и лишили свободы»,— пишет он.

За пять лет в русской тюрьме Карпюк совсем не ожесточился.

Адковат напоминает, что Николая Карпюка и Станислава Клыха в 2016 году осудил чеченский верховный суд, по совершенно вымышленному обвинению. Главным двигателем этой истории был председатель следственного комитета генерал Бастрыкин.

«Дело Карпюка и Клыха должно было стать вкладом следкома в украинское направление русской политики», — уверен правозащитник.

Новиков пишет, что в феврале 2014 из уральской зоны извлекли смертельно больного зэка, который начал давать показания про украинский батальон, якобы воевавший за Дудаева в 1994 и уничтоживший не менее 30 российских военных. Во главе батальона по версии следствия стояли Ярош, Музычко и Яценюк. Уже были готовы на этот счет подробные показания. После того как Ярош отказался ехать в ловушку в Россию, а Музычко погиб, на руководящую роль в деле назначили зама Яроша Карпюка и случайно подвернувшегося под руку Клыха.

После того, как ВС РФ утвердил их приговор, Бастрыкин попытался подать в Интерпол ордер на арест Яценюка. После того как Интерпол моментально отказал России, Бастрыкин потерял интерес к этой истории, так как ничего не ему никаких успехов, «кроме нового международного позора».

За прошедшие с тех пор пять лет Клых медленно сходит с ума в тюрьме Верхнеуральска, и его старые родители уже почти не верят, что дождутся его назад.

Карпюк пять лет не видел жену и сына.

Кроме того, начали появляться родители и вдовы солдат, погибших в том новогоднем бою в Грозном. Поскольку российский суд уже признал Карпюка и Клыха виновными в их смерти, их гражданские иски потерпевших удовлетворяются автоматически.

Карпюку недавно приносили бумагу от приставов, что суд взыскал с него миллион рублей, и уже набежало 70 тысяч пени за неуплату.

«Это было бы смешно, если бы за этими деньгами на бумаге, которые никогда не будут заплачены, не стояли обманутые надежды осиротевших стариков. Родина сперва забрала у них детей, а двадцать лет спустя сказала, что они могут получить компенсацию с двух украинцев. Все это дело — пять лет сплошной подлости, лжи, издевательств и боли»,— уверен Новиков.

За это время Бастрыкин сменил четыре больших звезды на погонах на одну очень большую.

Рассказывая о хорошем настрое Карпюка, адвокат поясняет, почему не может присоединиться к его рождественским пожеланиям: «Прямо сейчас я хочу только, чтобы Александр Иванович Бастрыкин больше не мог приказывать мучить людей. Чтобы он ушел, как ему прочат слухи, на повышение в Конституционный суд (один хрен его не жалко, этот суд), или спился, или подавился оливье под Мирей Матье, что угодно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале прошлого года украинский политзаключенный Николай Карпюк, приговоренный российским судом к 22,5 годам заключения, был этапирован в тюрьму города Владимира, известную в народе, как «Владимирский централ».

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